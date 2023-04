Terremoto, visita Castelli a Umbertide, incontra i cittadini che non hanno più una casa

Oggi pomeriggio nella piazza di Pierantonio le famiglie pierantoniesi, di Borgobaraglia e Montecorona, gravemente colpite dal recente terremoto, unitamente all’Amministrazione comunale hanno ricevuto la visita del Commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli, per affrontare in modo concreto il tema dell’emergenza e della ricostruzione.

Il Commissario ha colto l’occasione per ascoltare direttamente dai cittadini quelle che sono le difficoltà che derivano dall’aver perso la propria casa, ma anche aver interrotto un rapporto diretto con il proprio territorio.

Prima è stato in piazza a Pierantonio, località di Umbertide, poi si è spostato nella palestra della scuola sempre a Pierantonio, dove sono state sistemate una quarantina di famiglie che non hanno più una casa ed, infine, si è spostato a Sant’Orfeto, frazione di Perugia, dove ha potuto vedere la casa spaccata in due parti.

Il commissario è stato accolto dagli amministratori locali, il sindaco di Umbertide Luca Carizia e il vicesindaco Annalisa Mierla, il presidente dell’assemblea legislativa Marco Squarta, il sindaco di Perugia Andrea Romizi e l’assessore Edi Cicchi, il senatore Walter Verini, Michele Bettarelli, vice presidente dell’Assemblea legislativa, nonché consigliere regionale. Con loro il responsabile della protezione civile Umbria, Stefano Nodessi Proietti.

Il commissario per la ricostruzione ha parlato con le famiglie, ascoltando le loro problematiche.

“Non riusciamo più a vivere in questa palestra – ha detto un ragazzo a nome di tutte le famiglie presenti -, non stiamo bene, anche il cibo non è buono. Vogliamo una casa, un tetto dove poter stare. L’altro giorno si è rotta la caldaia e hanno impiegato 24 ore per ripararla”. Alcuni cittadini hanno detti di aver comparato la casa qualche anno fa accendendo il mutuo e adesso sono stati costretti non solo ad abbandonarla, ma anche a pagare le rate dei mutui.

Il commissario ha parlato del contributo di autonoma sistemazione, il cosiddetto CAS, niente casette ci vuole molto più tempo. Con il CAS si posso anche pagare eventuali affitti.

Nodessi Proietti ha parlato del contributo di delocalizzazione per le 14 attività presenti a Pierantonio.

La visita del Commissario Castelli si è conclusa con una riunione operativa nella sede della Protezione Civile di Umbertide dove ha voluto ringraziare tutti gli operatori del gruppo volontari Umbertide e dove è emersa una concreta fiducia per la dichiarazione dello stato di emergenza.

L’Amministrazione comunale ha ringraziato tutti i partecipanti alla riunione: il Commissario straordinario Castelli, l’ Onorevole Riccardo Augusto Marchetti, il Presidente del Consiglio Regionale Marco Squarta, l’ Assessore regionale alla Protezione Civile Enrico Melasecche, il Sindaco di Perugia Andrea Romizi, l’assessore ai servizi sociali del Comune di Perugia Edi Cicchi, il Direttore della Protezione Civile Umbria Stefano Nodessi, il Presidente della Protezione Civile di Umbertide Gabriele Lisetti.