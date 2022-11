Search for: Search Button

Terex dona nuovi alberi al Comune di Umbertide per rendere ancora più verde la città

Umbertide diventa sempre più verde. Il tutto grazie alla generosità di Terex che ha donato al Comune di Umbertide alcuni alberi che andranno a rendere ancora più forte la presenza del verde in città nell’ottica della tutela e del rispetto dell’ambiente in città.

Nello specifico gli arbusti donati da Terex sono 4 tigli, 3 liquidambar, 6 querce americane e 2 prunus. Gli interventi di piantumazione sono cominciati negli scorsi giorni a opera del Servizio Manutenzioni Esterne comunale e a ospitare i nuovi alberi è la grande area verde situata tra via Roma, via Ancona e via Parigi che si trova proprio nelle vicinanze della Pineta Ranieri, inaugurata a giugno di quest’anno e resa più sicura e più bella dopo gli interventi di riqualificazione.

Ai 15 alberi donati da Terex questi giorni si aggiungono altre cinque piante donate da umbertidesi nell’ultimo periodo: due tigli che sono stati piantumati presso il parco delle scuole “Giuseppe Garibaldi”, due lecci che hanno trovato dimora nel giardino della nuova scuola dell’infanzia “Marcella Monini” e un melograno che affonda le proprie radici nel giardino della scuola dell’infanzia “Garibaldi”.

“Vedere crescere nuovi alberi in città, frutto della generosità di una azienda importante come Terex – affermano il sindaco Luca Carizia e l’assessore comunale all’Ambiente, Francesco Cenciarini – dimostra la vicinanza di una multinazionale che opera nel nostro territorio alla comunità umbertidese, per questo un ringraziamento particolare a Terex. Vedere Umbertide che si sta ripopolando di nuovi alberi grazie al contributo di privati ci rende semplicemente felici e consapevoli che c’è una cultura ambientale molto grande nella nostra comunità. Anche quest’anno, il 21 novembre, festeggeremo la Festa degli Alberi e sarà un grande momento di gioia visto che troveranno dimora le piantine di leccio donate quest’anno grazie al progetto ‘Nati insieme’ attuato in collaborazione con il Gruppo Volontari Umbertide”.

“Questa donazione – affermano da Terex – dimostra come la nostra azienda sia attenta e sensibile alle tematiche ambientali e sociali, tanto da farne anche un manifesto dei suoi valori fondanti”.