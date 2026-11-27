Il titolare aggredito riesce a bloccare il sospetto rapinatore

📌 FLASH NEWS – Tentata rapina in un supermercato di Pietralunga. Un 51enne avrebbe aggredito il titolare con una pistola ad aria compressa. Bloccato e disarmato dai commercianti, è stato arrestato dai Carabinieri. Recuperato l’intero incasso.

Avrebbe fatto irruzione in un supermercato con il volto coperto, aggredendo uno dei titolari nel tentativo di impossessarsi dell’incasso giornaliero. Un uomo di 51 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Città di Castello con le ipotesi accusatorie di tentata rapina aggravata e lesioni personali. L’episodio si è verificato a Pietralunga, dove la reazione dell’esercente e l’intervento di un familiare, anch’egli proprietario dell’attività commerciale, hanno impedito che il tentativo di sottrazione del denaro andasse a buon fine.

L’irruzione nel supermercato con il volto coperto

L’intervento dei militari è scattato in seguito a una richiesta di soccorso pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112. Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri, il cinquantunenne si sarebbe introdotto nell’esercizio commerciale indossando un passamontagna e impugnando una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso. Una volta all’interno del supermercato, avrebbe colpito con il calcio della pistola uno dei proprietari, cercando successivamente di impossessarsi della borsa nella quale era custodito il denaro ricavato dalle vendite della giornata.

La colluttazione e il recupero del denaro

Il commerciante ha reagito all’aggressione, mentre un familiare, contitolare del supermercato, è intervenuto in suo aiuto. I due esercenti sono riusciti a immobilizzare e disarmare il presunto responsabile prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Durante la colluttazione, sia il titolare aggredito sia l’indagato hanno riportato lesioni di lieve entità. Il denaro oggetto del tentativo di rapina è stato recuperato integralmente e restituito ai legittimi proprietari.

Il trasferimento nel carcere di Perugia-Capanne

Completati gli accertamenti e le formalità successive all’intervento, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto del cinquantunenne. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Perugia, che coordina l’attività investigativa, l’uomo è stato trasferito presso la Casa circondariale di Perugia-Capanne, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Le contestazioni riguardano sia il tentativo di sottrazione dell’incasso mediante violenza sia le lesioni personali riportate dal commerciante.

Acquisite le immagini della videosorveglianza

L’attività investigativa dei Carabinieri prosegue per ricostruire compiutamente le circostanze dell’accaduto. Gli approfondimenti comprendono l’acquisizione e l’esame delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, anche per accertare l’eventuale coinvolgimento di altre persone nella vicenda.L’operazione rientra nelle attività condotte dalla Compagnia dei Carabinieri di Città di Castello per contrastare i reati predatori sul territorio. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità penale dell’indagato dovrà essere accertata nelle competenti sedi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza.