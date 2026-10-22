Teatro San Fedele, cinque spettacoli per la nuova stagione

Cartellone tra prosa e danza in arrivo a Montone

📌 FLASH NEWS – Al Teatro San Fedele di Montone prende forma la stagione 2026/27 promossa da Residenze Instabili. Cinque appuntamenti in programma tra ottobre e febbraio uniranno teatro civile, nuove drammaturgie, danza contemporanea e riletture dei classici

Montone, 23 10 2026 – Il Teatro San Fedele apre le porte alla stagione 2026/27 con un calendario composto da cinque appuntamenti che accompagneranno il pubblico dal 24 ottobre al 21 febbraio.

La rassegna è promossa dall’Associazione Culturale Residenze Instabili, realtà che da anni cura la proposta artistica dello spazio culturale montonese, come riporta il comunicato della Redazione Stampa – Provincia di Perugia. L’iniziativa punta a offrire una programmazione variegata, capace di attraversare linguaggi differenti e di coinvolgere fasce diverse di spettatori. Il progetto si sviluppa attraverso spettacoli che spaziano dal teatro di impegno civile alle nuove forme della drammaturgia contemporanea, senza trascurare la danza e la rilettura di opere appartenenti alla tradizione teatrale. La stagione è stata costruita attorno a contenuti che interrogano il pubblico sui principali aspetti della contemporaneità. Memoria, relazioni umane, violenza e trasformazioni sociali rappresentano alcuni dei temi che emergeranno durante il percorso artistico previsto nei prossimi mesi. Accanto ai lavori dal forte contenuto narrativo e civile, il cartellone riserva spazio a produzioni che utilizzano il movimento, la ricerca espressiva e la sperimentazione scenica come strumenti di racconto.

L’obiettivo è proporre forme differenti di confronto culturale e ampliare le occasioni di partecipazione del pubblico. A presentare la nuova programmazione è stato Fabio Galeotti, presidente dell’Associazione Culturale Residenze Instabili. Nel suo intervento ha descritto la stagione come il risultato di un lungo percorso di selezione e costruzione artistica, maturato nel corso dei mesi precedenti. Galeotti ha inoltre evidenziato il valore della collaborazione con il Comune di Montone e con i soggetti privati che sostengono il progetto. Secondo il presidente dell’associazione, la continuità di queste sinergie permette al Teatro San Fedele di mantenere il proprio ruolo di presidio culturale aperto e accessibile alla comunità.

Sulla nuova stagione è intervenuto anche il sindaco di Montone, Mirco Rinaldi, che ha sottolineato l’importanza del Teatro San Fedele come luogo di aggregazione e partecipazione per il territorio. Il primo cittadino ha rimarcato come la programmazione contribuisca ad arricchire l’offerta culturale del borgo attraverso spettacoli caratterizzati da linguaggi e sensibilità differenti. Un aspetto che, secondo l’amministrazione comunale, rende Montone sempre più dinamico dal punto di vista culturale e attrattivo per residenti e visitatori.

Con cinque spettacoli distribuiti tra l’autunno e l’inverno, la stagione 2026/27 conferma la volontà del Teatro San Fedele di proporre una programmazione articolata e attenta alla qualità artistica.

Il cartellone

24 ottobre 2026 | Teoria del Cracker – Occhisulmondo

La stagione si apre con la pluripremiata compagnia umbra guidata da Daniele Aureli. Uno spettacolo di forte impatto emotivo che, partendo dalle morti causate dall’amianto, indaga la rabbia e il dolore di una comunità tradita attraverso una potente e viscerale ricerca sul corpo.

29 novembre 2026 | Liberata – Teatro dell’Argine

La regia di Nicola Bonazzi ci porta dentro una provincia degradata e sospesa nel tempo. Quattro personaggi mettono in scena un compulsivo spettacolo circense, svelando in modo feroce e grottesco una drammatica trama legata alla violenza domestica.

16 gennaio 2027 | Luna Park – Kinesis Contemporary Dance

Il nuovo anno si inaugura con le coreografie di Angelo Egarese. Un viaggio sensoriale e ipnotico che trasforma il palco in un universo a metà strada tra realtà e assurdo, evocando le atmosfere stranianti di Joker e Alice nel Paese delle Meraviglie.

31 gennaio 2027 | Meno di due – Teatrodilina

Scritta e diretta da Francesco Lagi, interpretata da Anna Bellato, Francesco Colella e Leonardo Maddalena e prodotta da Compagnia Lombardi-Tiezzi, esplora con straordinaria ironia le relazioni umane e i primi incontri reali nati nell’era digitale.

21 febbraio 2027 | Fantasmi – Le Tre Corde / Compagnia Vetrano-Randisi

Informazioni e biglietteria: Tutti gli spettacoli si terranno presso il Teatro San Fedele, in Corso Giuseppe Garibaldi 43, a Montone.

Le informazioni su tessere, riduzioni e prevendite sono disponibili sui canali social ufficiali dell’associazione e sulla piattaforma Liveticket.