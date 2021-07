“Teatro in panchina”, al teatro Astra di San Giustino lezione aperta e work in progress

In questo ultimo anno il teatro, lo spettacolo in generale, è stato messo in “panchina”. Altre sono state le priorità. Ora è il momento di risvegliarlo, ce n’è tanto bisogno. E così, da un’idea di Mauro Silvestrini, a cui è affidata regia e coordinamento, prenderà il via uno spettacolo modulare interattivo, on demand, un evento diffuso nelle panchine dei centri storici frutto anche dell’esperienza del laboratorio teASTRAle. e dei suoi allievi.

Il format è però sperimentale ed ha bisogno, in questa fase, di essere testato con il pubblico. Per questo mercoledì 21 luglio dalle 21 alle 23 il pubblico troverà, proprio in alcune “panchine” negli spazi del Cinema Teatro Astra, dei campanelli che permetteranno di “accendere” delle scene teatrali che avranno come collante la panchina stessa: scenografia, ambientazione, oggetto. Si potranno attivare le scene singolarmente o a piccoli gruppi, vederne solo una o fare un percorso, nell’ordine che si vuole.

L’iniziativa prevederà il pieno rispetto di tutti i protocolli di legge vigenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria.