Teatro degli Illuminati nove spettacoli per la stagione 2026

Da Anna Valle a Marchioni, quattro titoli con doppia replica

📌 FLASH NEWS – Agli Illuminati la stagione 2026-2027 offre ben nove spettacoli, quattro titoli in doppia replica e uno fuori abbonamento. In scena Anna Valle, Marco Bocci, Vinicio Marchioni, Massimiliano Gallo e la prima nazionale di Cuore.

Il Teatro degli Illuminati di Città di Castello amplia la propria offerta per la stagione di prosa e danza 2026-2027. Il cartellone, realizzato con il Teatro Stabile dell’Umbria, comprende nove spettacoli, quattro dei quali con doppia replica, e un appuntamento fuori abbonamento.

La programmazione riunisce alcuni protagonisti della scena italiana, tra cui Anna Valle, Gianmarco Saurino, Matthias Martelli, Marco Bocci, Pia Lanciotti, Vinicio Marchioni e Massimiliano Gallo. Uno dei momenti centrali sarà la prima nazionale di Cuore, diretta da Andrea Baracco e prodotta dal Teatro Stabile dell’Umbria.

Un’offerta ampliata per rispondere alla crescita del pubblico

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore comunale alla Cultura Michela Botteghi hanno spiegato che l’incremento degli spettacoli e delle repliche nasce dalla partecipazione registrata nelle stagioni più recenti. Accanto all’abbonamento per otto titoli sarà quindi disponibile una formula ridotta per quattro rappresentazioni.

Lo spettacolo fuori abbonamento avrà come protagonista l’attrice tifernate Alessandra Chieli. L’amministrazione conferma inoltre il progetto Videor ut video, giunto alla quinta edizione e sostenuto da Olio Ranieri, che permette agli studenti delle scuole superiori di entrare gratuitamente a teatro.

Per il pubblico compreso nella fascia tra i 30 e i 50 anni sarà invece proposta una speciale card con biglietti a prezzo agevolato, resa possibile dalla collaborazione con Artegraf.

Il direttore del Teatro Stabile dell’Umbria, Nino Marino, ha evidenziato la varietà del programma, capace di attraversare teatro classico, drammaturgia contemporanea, letteratura, comicità e danza. La nuova stagione punta anche a consolidare gli Illuminati come luogo di produzione e creazione artistica nazionale.

Anna Valle apre il cartellone con Scandalo

La stagione inizierà sabato 10 ottobre alle 20.45 con Scandalo, scritto e diretto da Ivan Cotroneo. Lo spettacolo sarà replicato domenica 11 ottobre alle 17. Sul palco saliranno Anna Valle e Gianmarco Saurino, affiancati da Orsetta De Rossi, Angelo Tanzi e Matilde Pacella.

La commedia affronta i pregiudizi, le relazioni tra uomini e donne e la persistenza di tabù apparentemente superati. Il secondo appuntamento sarà Lu Santo Jullàre Françesco di Dario Fo e Franca Rame, interpretato da Matthias Martelli sabato 21 novembre alle 20.45 e domenica 22 novembre alle 17. Il nuovo allestimento unisce ironia, satira e leggerezza nella narrazione della figura di Francesco.

Venerdì 11 dicembre alle 20.45 sarà presentato Domani i giornali non usciranno, nato da un’idea di Alessandra Chieli e Veronica Raimo e diretto da Emilio Barone e Massimiliano Ferrari. Il lavoro analizza, attraverso un’ironia tagliente, le aspettative sociali, il timore della solitudine e la ricerca di appartenenza.

Marco Bocci e Pia Lanciotti raccontano Charles Bukowski

Il programma riprenderà venerdì 22 gennaio alle 20.45 con Io, Charles, liberamente ispirato all’opera di Charles Bukowski. I protagonisti saranno Marco Bocci e Pia Lanciotti. Lo spettacolo esplora l’universo maschile e femminile, mette in discussione i miti del sogno americano e interroga il significato del desiderio in una realtà che si disgrega.

Martedì 23 febbraio alle 20.45 arriverà Le smanie per la villeggiatura di Carlo Goldoni, diretto da Giorgio Sangati. In scena ci saranno Agnese Sofia Bonato, Nicola Bortolotti, Cosimo Grilli, Valerio Mazzucato, Cristiano Parolin, Luca Passera, Luciano Roman, Ottavia Sanfilippo e Sara Zoia.

Il classico goldoniano sarà proposto attraverso un lavoro corale affidato a nove interpreti, chiamati a rappresentare desideri, ambizioni e contraddizioni che conservano una forte relazione con il presente.

Cuore debutta in prima nazionale agli Illuminati

Sabato 13 marzo alle 20.45 e domenica 14 marzo alle 17 il Teatro degli Illuminati ospiterà la prima nazionale di Cuore, tratto dall’opera di Edmondo De Amicis. Il protagonista sarà Fortunato Cerlino, mentre la regia sarà affidata ad Andrea Baracco.

La nuova drammaturgia è firmata da Letizia Russo. La produzione del Teatro Stabile dell’Umbria riprende la storia e i personaggi del libro per riflettere sul modo in cui la forma del racconto può incidere sul suo significato. L’allestimento metterà inoltre in relazione il passato descritto da De Amicis con aspetti della società contemporanea.

Martedì 6 e mercoledì 7 aprile alle 20.45 sarà la volta di Riccardo III di William Shakespeare, diretto da Antonio Latella. Nel ruolo principale ci sarà Vinicio Marchioni, insieme a Silvia Ajelli, Anna Coppola, Flavio Capuzzo Dolcetta, Sebastian Luque Herrera, Luca Ingravalle, Giulia Mazzarino, Candida Nieri, Stefano Patti, Annibale Pavone e Andrea Sorrentino.

Massimiliano Gallo tra letteratura e palcoscenico

Mercoledì 14 aprile alle 20.45 Massimiliano Gallo porterà in scena Malinconico. Moderatamente felice, scritto insieme a Diego De Silva. Con lui reciteranno Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D’Elia, Greta Esposito e Manuel Mazia.

Lo spettacolo trasferisce sul palcoscenico un personaggio dalla vita irrisolta e disordinata, costruendo un incontro tra letteratura e teatro nel quale comicità e malinconia procedono insieme.

La chiusura della stagione è prevista giovedì 6 maggio alle 20.45 con la danza di La Duse – Nessuna Opera. La coreografia di Adriano Bolognino e Rosaria Di Maro, prodotta dalla Compagnia Opus Ballet, rende omaggio a Eleonora Duse e al suo percorso verso una concezione sempre più consapevole dell’arte.

Prelazioni, abbonamenti e vendita dei biglietti

Gli abbonati alla stagione 2025-2026 potranno esercitare la prelazione giovedì 24 e venerdì 25 settembre, dalle 10 alle 13, e sabato 26 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, presso il botteghino del teatro. Nelle stesse giornate sarà possibile confermare posto e riduzione anche tramite posta elettronica, completando poi il pagamento entro lunedì 28 settembre.

La vendita dei nuovi abbonamenti inizierà lunedì 23 settembre dalle 17 alle 20 al botteghino del Teatro degli Illuminati, in via dei Fucci 14. I biglietti per i singoli spettacoli saranno invece disponibili dalle ore 15 di martedì 6 ottobre. Le prenotazioni telefoniche potranno essere effettuate dopo l’ultima replica dello spettacolo precedente.