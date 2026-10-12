Teatro degli Illuminati apertura sold out nuova stagione

Il pubblico premia lo spettacolo di Ivan Cotroneo con “Scandalo”

📌 FLASH NEWS – Oltre 600 spettatori hanno inaugurato la nuova stagione del Teatro degli Illuminati con “Scandalo” di Ivan Cotroneo. Doppio tutto esaurito per Anna Valle e Gianmarco Saurino a Città di Castello. Applausi e forte partecipazione

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Città di Castello, 12 10 2026 – È iniziata con una forte partecipazione di pubblico la nuova stagione di prosa e danza del Teatro degli Illuminati di Città di Castello. Il debutto del cartellone 2026/2027 è avvenuto sabato 10 ottobre con “Scandalo”, opera scritta e diretta da Ivan Cotroneo e interpretata da Anna Valle insieme a Gianmarco Saurino. La prima rappresentazione e la successiva replica hanno registrato il tutto esaurito, portando a teatro oltre 600 spettatori nel corso del fine settimana, come riferisce il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello. Un risultato che ha segnato un avvio particolarmente positivo per una programmazione composta da otto spettacoli, quattro repliche e un appuntamento fuori abbonamento. La produzione ha coinvolto il pubblico attraverso una narrazione intensa e ricca di passaggi emotivi. La storia ha alternato momenti di forte impatto umano a riflessioni capaci di mantenere alta l’attenzione della platea per tutta la durata della rappresentazione.

Anna Valle e Gianmarco Saurino hanno dato vita a interpretazioni accolte con favore dagli spettatori, contribuendo al successo dell’allestimento. La loro prova scenica ha valorizzato i personaggi e sottolineato gli aspetti più profondi del testo, sostenuta dalla regia dello stesso Ivan Cotroneo. Al termine dello spettacolo il pubblico ha riservato lunghi applausi agli attori e all’autore. Un momento particolarmente significativo ha riguardato anche i giovani coinvolti nella quinta edizione del progetto “Videor ut video”, iniziativa che permette agli under 30 di assistere gratuitamente agli spettacoli grazie al sostegno di Olio Ranieri. Al termine della serata è intervenuta l’assessore Michela Botteghi, che ha espresso il proprio ringraziamento alla compagnia teatrale e al Teatro Stabile dell’Umbria per la collaborazione organizzativa.

L’esponente dell’amministrazione comunale ha evidenziato il valore del Teatro degli Illuminati come luogo di partecipazione culturale e di incontro tra artisti e cittadini. Inoltre ha sottolineato come la presenza di numerosi spettatori, tra abbonati storici e nuovi appassionati, rappresenti una conferma del legame consolidato tra il teatro e la comunità tifernate.

Particolare attenzione è stata dedicata anche all’accoglienza riservata agli artisti durante la permanenza in città. Anna Valle e gli altri interpreti hanno avuto l’opportunità di visitare alcuni dei principali luoghi culturali cittadini, tra cui la Pinacoteca e la Biblioteca, entrando così in contatto diretto con il patrimonio storico e culturale locale.

Con il successo di “Scandalo” prende ufficialmente il via la stagione 2026/2027 del Teatro degli Illuminati. L’attenzione ora si sposta sul prossimo appuntamento in programma il 21 e 22 novembre ospiterà “Lu santo Jullàre Francesco”, spettacolo diretto e interpretato da Matthias Martelli, destinato a proseguire il percorso artistico di una stagione che ha già ottenuto un’importante risposta di pubblico fin dal suo esordio.