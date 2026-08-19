TazzinArt unisce Italia Africa e Messico a Cape Town

L’arte ceramica incontra il rito del caffè

📌 FLASH NEWS – TazzinArt sbarca in Sudafrica: novanta tazzine d’autore realizzate da 44 artisti di Italia, Messico e Africa in mostra al Rust-en-Vrede Art Gallery di Cape Town per un dialogo globale sul rito del caffè che unisce le nazioni attraverso l’arte

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Città di Castello, 20208 2026 – Il panorama artistico internazionale registra un nuovo traguardo significativo con l’inaugurazione ufficiale del progetto denominato TazzinArt presso il prestigioso Rust-en-Vrede Art Gallery and Clay Museum situato nella città di Cape Town. L’iniziativa, presentata al pubblico durante il mese di agosto del 2026, si propone come un ambizioso punto di incontro culturale tra nazioni differenti attraverso la rielaborazione artistica di un oggetto quotidiano. Protagonista indiscussa di questa esposizione è la tazzina da caffè espresso, che viene elevata a vera e propria opera scultorea grazie alla creatività di un folto gruppo di artisti. Complessivamente sono coinvolti 44 professionisti provenienti da tre continenti diversi che hanno contribuito alla creazione di oltre novanta esemplari unici. Questo sforzo collettivo mira a superare i confini geografici utilizzando la versatilità espressiva della ceramica come linguaggio universale capace di abbattere le barriere culturali e favorire lo scambio tra sensibilità artistiche eterogenee.

La rappresentanza italiana all’interno del progetto assume un ruolo di primo piano grazie alla partecipazione di numerosi maestri di chiara fama che hanno dato lustro all’esposizione con le loro creazioni originali. Tra i nomi di spicco spiccano gli artisti Luca Baldelli, Simona Baldelli, Fanette Cardinali, Giada Colacicchi, Andrea Lensi e Fabio Mariacci. A questo nutrito gruppo si aggiungono altri interpreti di prestigio come Paolo Canevari, Massimo Luccioli, Giulia Napoleone, Mauro Magni, Toni Bellucci e Attilio Quintili, la cui presenza testimonia la solidità del legame tra la tradizione ceramica italiana e l’innovazione contemporanea. Il respiro globale della mostra è garantito dalla partecipazione di figure di rilievo provenienti dal Messico come Leslie Gonzalez, Leo Silva, Sandra Romero e Valeria Fonseca, oltre al contributo internazionale offerto da Hirano Mutsuo dal Giappone e Thomas Lange dalla Germania. Il confronto creativo si arricchisce ulteriormente tramite la partecipazione di maestri del panorama sudafricano tra cui si ricordano Alexis Dyalvane, Andile Dyalvane, Antoinette du Plessis, Pamela Thobile Mavuso, Songezo Mrwebi, Michael Beckurts e Karlien van Rooye.

Un elemento di grande impatto visivo e simbolico all’interno dello spazio museale di Cape Town è rappresentato dal lavoro di Roemary Lapping-Sellars artista che ha realizzato per questa specifica occasione un’installazione composta da una serie di tele dedicate ai paesi di tutto il mondo che intrattengono un legame profondo con la cultura del caffè. Tale intervento artistico permette di estendere il concetto originario della singola tazzina verso una dimensione geografica più ampia, creando una sorta di mappa simbolica delle relazioni umane e della convivialità globale. L’idea di fondo che guida l’intera rassegna risiede nella volontà di trasformare un utensile domestico in un ponte di comunicazione capace di veicolare messaggi di unità. La tazzina funge da contenitore di storie e tradizioni differenti che si intrecciano in uno spazio condiviso, definendo un luogo ideale dove il rito del caffè diventa un’esperienza di crescita collettiva e di reciproca conoscenza tra popoli distanti.

Il successo della mostra TazzinArt è stato reso possibile grazie alla sinergia tra diversi soggetti promotori che hanno lavorato con impegno per la realizzazione del coordinamento progettuale.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto agli ideatori Donavan Mynhardt, Monica Monaia e Lorenzo Fiorucci, il cui operato è stato fondamentale per la riuscita dell’esposizione. Importanti istituzioni hanno fornito il loro sostegno concreto per permettere lo svolgimento di questa iniziativa di confronto internazionale, tra cui spiccano il Comune di Città di Castello, il Consolato Italiano a Cape Town e l’Associazione Città di Castello Città della Ceramica.

Le autorità cittadine di Città di Castello, rappresentate dal sindaco Luca Secondi, dal vicesindaco Giuseppe Bernicchi e dall’assessore alla Cultura Michela Botteghi, hanno espresso viva soddisfazione per questo traguardo, sottolineando come l’approdo di TazzinArt in Sudafrica rappresenti un motivo di orgoglio per tutto il territorio. L’iniziativa conferma la capacità dell’arte di farsi ambasciatrice delle eccellenze locali in un contesto globale.