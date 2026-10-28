Tartufo bianco, tre weekend tra sapori e cultura in Castello

📌 FLASH NEWS – Città di Castello celebra il tartufo bianco con tre weekend di gusto: 31 ottobre-1 novembre, 7-8 e 14-15 novembre. Ristoranti, Pro Loco, specialità gastronomiche, mercato e showcooking nelle piazze cittadine.

Piazze animate da cucina tipica, mercato e specialità locali

Tre fine settimana dedicati al tartufo bianco pregiato, alla gastronomia e alle tradizioni dell’Alta Valle del Tevere. La 46esima edizione del Salone nazionale del tartufo bianco pregiato di Città di Castello si svolgerà il 31 ottobre e 1° novembre, il 7 e 8 novembre e il 14 e 15 novembre 2026, con un programma che coinvolgerà le principali piazze cittadine.

La manifestazione proporrà un percorso tra specialità gastronomiche, mercato del tartufo, prodotti del territorio, dimostrazioni culinarie ed esperienze rivolte a visitatori di tutte le età. Al centro dell’iniziativa ci saranno due spazi dedicati alla ristorazione: il Ristorante Bianco Pregiato, in piazza Andrea Costa, e il Villaggio delle Pro Loco, allestito in piazza Matteotti.

Il ristorante del tartufo in piazza Andrea Costa

La Società rionale Madonna del Latte curerà anche quest’anno il ristorante ufficiale della manifestazione. La struttura, attualmente in fase di allestimento, disporrà di oltre 80 coperti e offrirà un menù incentrato sul tartufo e sulle ricette della tradizione locale.

Tra le preparazioni previste figurano tagliatelle, gnocchi e tortelli, accompagnati da condimenti a base di tartufo. Particolare attenzione sarà riservata proprio ai tortelli, tra le specialità maggiormente richieste dai frequentatori dello stand.

L’offerta comprenderà inoltre bruschette ai funghi, crostini al tartufo e uova strapazzate arricchite dal prodotto simbolo della manifestazione. Per i secondi piatti sarà proposto il filetto di manzo, mentre la selezione dei dessert includerà tozzetti con vinsanto e i tradizionali crostini briachi.

La Società rionale Madonna del Latte ha espresso il proprio ringraziamento agli organizzatori per la fiducia confermata, assicurando il massimo impegno nella gestione dello spazio gastronomico.

Le Pro Loco protagoniste in piazza Matteotti

Un secondo polo dedicato alla cucina del territorio sarà ospitato in piazza Matteotti, dove il Villaggio delle Pro Loco riunirà associazioni e realtà rionali impegnate nella valorizzazione delle specialità locali.

Parteciperanno la Pro Loco di Lerchi, quella di Monte Santa Maria Tiberina e quella di Riosecco, insieme alla Società rionale Salaiolo e alla Società rionale San Pio X.

Le associazioni presenteranno piatti legati alla cultura gastronomica locale, offrendo ai visitatori l’opportunità di conoscere preparazioni e tradizioni tramandate dalle comunità.

L’iniziativa intende valorizzare non soltanto le produzioni alimentari, ma anche il patrimonio di conoscenze e competenze che caratterizza il territorio tifernate.

Tre fine settimana con programmi differenti

L’edizione 2026 introduce una formula articolata su tre appuntamenti, ciascuno caratterizzato da un tema specifico. Il calendario comprenderà il mercato del tartufo bianco, il villaggio dei sapori, le eccellenze agroalimentari, gli showcooking e attività dedicate anche ai più piccoli.

L’estensione della manifestazione consentirà di distribuire le iniziative su più giornate, mantenendo al centro il rapporto tra gastronomia, identità territoriale e cultura del tartufo.

A sottolineare il valore della nuova organizzazione sono stati il sindaco Luca Secondi, l’assessora al Commercio e Turismo Letizia Guerri e il presidente dell’Ente Fiera Salone nazionale Bianco Pregiato Lazzaro Bogliari.

Gli amministratori e gli organizzatori hanno evidenziato come ogni fine settimana presenterà contenuti differenti, con l’obiettivo di raccontare la storia e le tradizioni legate al tartufo bianco.

La cultura del tartufo e il riconoscimento Unesco

Tra gli elementi centrali della manifestazione figura il patrimonio culturale associato alla ricerca e alla raccolta del tartufo.

La cerca e cavatura del tartufo in Italia, riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità, rappresenta una tradizione che unisce conoscenza dell’ambiente, esperienza e trasmissione dei saperi tra generazioni.

Il Salone intende raccontare anche questa dimensione, affiancando alla proposta commerciale e gastronomica un percorso dedicato alla memoria e alle pratiche del territorio.

Con questa formula, Città di Castello si prepara ad accogliere turisti e appassionati del tartufo attraverso tre fine settimana nei quali saranno protagonisti produttori, associazioni locali e operatori della ristorazione.