Tartufo bianco, tre weekend e nuovo itinerario per il Salone

Città di Castello 46ª edizione dal 31 ottobre al 15 novembre

📌 FLASH NEWS – Il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato torna a Città di Castello per tre weekend, dal 31 ottobre al 15 novembre. Nuovo percorso nel centro storico, mercato, degustazioni e laboratori. All’apertura il sindaco di Alba.

Il Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Città di Castello amplia il calendario e rinnova il percorso espositivo per la sua 46ª edizione. La manifestazione si svolgerà in tre fine settimana: 31 ottobre e 1 novembre, 7 e 8 novembre, 14 e 15 novembre. Il programma comprende mercato, degustazioni, cucina tipica, dimostrazioni gastronomiche e attività per bambini.

L’inaugurazione è prevista nel pomeriggio di sabato 31 ottobre, con la partecipazione del sindaco di Alba, Alberto Gatto. La presenza del primo cittadino piemontese punta a rafforzare la collaborazione tra territori accomunati dalla cultura del tartufo e dalle tradizioni della cerca e cavatura.

Un percorso tra loggiati, palazzi e piazze

L’edizione introduce una nuova distribuzione degli spazi nel centro storico. In Largo Gildoni sarà allestita un’area di accoglienza, realizzata in collaborazione con l’Associazione Architetti Altotevere, dove si terranno incontri, assaggi e momenti di intrattenimento.

Il Loggiato Gildoni ospiterà le aziende locali specializzate nel bianco pregiato e l’associazione dei tartufai dell’Alta Valle del Tevere. Qui il pubblico potrà conoscere il prodotto e il lavoro dei cercatori.

Il percorso proseguirà nel quadrilatero di Palazzo Bufalini, affacciato su piazza Matteotti. Gli spazi saranno dedicati alle produzioni agricole, alle specialità del territorio e ai presidi Slow Food, con attenzione alla qualità e alla biodiversità.

Laboratori per bambini e cucina delle comunità

Nel loggiato di piazza Fanti troverà posto l’area Bianco Pregiato Kids. I laboratori creativi e le attività rivolte ai più piccoli avranno come temi il bosco, la natura e i suoi abitanti.

Piazza Matteotti sarà invece dedicata alle pro loco, chiamate a presentare sapori e conoscenze delle comunità locali. In piazza Andrea Costa sarà allestito il Ristorante Bianco Pregiato, con una proposta gastronomica centrata sul tartufo e sulle produzioni del territorio.

Ogni fine settimana avrà un tema diverso, secondo l’impostazione illustrata dal sindaco Luca Secondi, dall’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri e dal presidente dell’Ente Fiera Nazionale Bianco Pregiato Lazzaro Bogliari.

Promozione turistica e valorizzazione della filiera

La presentazione si è svolta al Rosetta Hotel di Perugia, con rappresentanti delle istituzioni e delle organizzazioni coinvolte nel settore.

L’assessore regionale alle Politiche agricole e al Turismo Simona Meloni ha evidenziato il ruolo della manifestazione nella promozione delle imprese e del paesaggio umbro. La presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria Sarah Bistocchi ha richiamato il valore della tradizione gastronomica e della filiera che sostiene il prodotto.

Il presidente di Federalberghi Umbria Simone Fittuccia ha sottolineato le opportunità offerte dal calendario distribuito su tre weekend, in termini di presenze e visibilità per il territorio.

Il presidente del Gal Alta Umbria Mirko Rinaldi e il rappresentante di Afor Umbria Oriano Anastasi hanno posto l’attenzione sui cavatori e sui cani impiegati nella ricerca. Antonella Brancadoro, direttrice dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, ha valorizzato il coinvolgimento del pubblico lungo tutte le fasi della filiera, dall’ambiente naturale alla tavola.

Quotazioni e prospettive della stagione

Le quotazioni indicate durante la presentazione partono da circa 2 mila euro al chilogrammo per le pezzature piccole, salgono a 3 mila euro per quelle medie e raggiungono circa 4 mila euro per gli esemplari superiori agli 80 grammi.

Le previsioni restano prudenti. Giuliano Martinelli, presidente di Cna Umbria Agroalimentare, ha prospettato una stagione favorevole sul piano della qualità, pur senza attendersi necessariamente grandi quantità. La raccolta del tartufo bianco in Umbria, aperta l’ultima domenica di settembre, terminerà il 31 dicembre.

Andrea Canuti, presidente dell’Associazione Tartufai Alto Tevere, fondata nel 1986, ha ricordato il contributo decisivo dei cani nella ricerca. Secondo i dati illustrati, il territorio conta oltre 1.500 cavatori e più di 3 mila cani.

La conferenza si è conclusa con la preparazione di tagliatelle tirate a mano e condite con scaglie di tartufo da parte di Valentina Alunno, cuoca e divulgatrice della cucina contadina.