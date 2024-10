Tartufo bianco e patate, al via la mostra mercato di Pietralunga

Tartufo bianco e patate – La stagione del tartufo bianco in Umbria sarà inaugurata dalla 37° edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco e della Patata di Pietralunga, in programma da venerdì 11 ottobre a domenica 13 ottobre. L’evento, punto di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze locali, propone un ricco programma di degustazioni, cultura, sport e intrattenimento.

Tra i principali promotori della manifestazione vi sono Giuliano Martinelli, fondatore dell’azienda Giuliano Tartufi, e Andrea Cecchini, amministratore delegato di Jimmy Tartufi, affiancati da altre figure chiave come Antonella Brancadoro, direttrice dell’Associazione Nazionale Città del Tartufo, e Gino Martinelli dell’associazione Valle del Carpina. Durante la conferenza stampa di presentazione del 4 ottobre, presso la fattoria didattica “La Balucca”, sono state annunciate numerose novità per questa edizione, tra cui la partecipazione di chef professionisti e momenti di cucina dal vivo.

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo venerdì 11 ottobre alle ore 18:00 con il tradizionale taglio del nastro e l’apertura degli stand enogastronomici in Piazza Fiorucci. La giornata sarà arricchita da degustazioni curate da Ac Food Consulting e dalla musica dal vivo del DJ Luca Procacci.

Sabato 12 ottobre vedrà l’apertura degli stand a partire dalle 10:00, seguita alle 11:00 dallo spettacolo di tamburini e sbandieratori del gruppo “La Rocca”. A partire dalle 12:00, la Compagnia del Tartufo, guidata dallo chef Luca Meoni, offrirà piatti a base di tartufo in stile street food, con un percorso che attraverserà il centro storico di Pietralunga. La giornata proseguirà con eventi sportivi, come il Trifola Trek alle 13:30, un’escursione nei boschi di Pietralunga, e il raduno non competitivo di mountain bike “La Tartufissima Longstone”, che partirà alle 14:00 dallo stadio comunale.

Sempre sabato, la manifestazione si arricchirà di ulteriori eventi culturali, tra cui la presentazione della carta dei sentieri di Pietralunga alle 17:00, e uno show cooking dedicato ai “Cialdoni della tradizione”. Il clou della giornata sarà il concerto di Marco Ferradini, che si esibirà alle 18:00 in Piazza Fiorucci, grazie alla collaborazione con Giuliano Tartufi. La serata si concluderà con nuove degustazioni enogastronomiche e musica dal vivo, con la partecipazione del DJ Luca Procacci.

La giornata di domenica 13 ottobre inizierà alle 08:00 con il 3° Memorial Jimmy, una gara per cani da ricerca e cavatura del tartufo, organizzata dall’Associazione Tartufai Alto Tevere, seguita alle 10:00 dalla dodicesima edizione della gara podistica “La Tartufissima”, con un percorso competitivo di 10 km e uno non competitivo di 5 km. La premiazione del Memorial si terrà alle 12:00, seguita da quella della gara podistica alle 12:30.

Domenica pomeriggio sarà dedicato alla musica per le vie del borgo con l’evento “Truffle Music” a partire dalle 15:00. Alle 16:00, partirà un’altra escursione guidata nei boschi di Pietralunga, lungo un percorso di 8 km con un dislivello di 180 m, che attraverserà la faggeta dei Monti del Vento.

Per i più piccoli, tornerà Tartufolandia alle 17:00, uno spazio ricreativo curato dalla Biblioteca Comunale Ugo Diamanti. Nello stesso orario, ci sarà un altro show cooking presso lo stand “Il Piscinale”, dedicato ai cialdoni tradizionali. Alle 17:30, l’evento culinario principale della giornata sarà la Truffle Chef Challenge, condotta da Anna Moroni, celebre figura del panorama culinario. I cuochi non professionisti si sfideranno nella creazione di un piatto a base di tartufo e patate, con gli ingredienti forniti sul momento.

L’evento si concluderà in grande stile alle 19:00 con il concerto di Alberto Bertoli, figlio del noto cantautore Pierangelo Bertoli, in Piazza Fiorucci, sempre grazie alla collaborazione con Giuliano Tartufi.

Il tartufo bianco, protagonista della mostra, sarà possibile degustarlo anche nei ristoranti e agriturismi locali. Tuttavia, come spiegato da Giuliano Martinelli, la stagione non è partita nel migliore dei modi a causa della siccità di agosto. Nonostante ciò, le piogge di settembre e il clima favorevole hanno portato speranza per una raccolta abbondante entro fine mese.

Il programma della Mostra Mercato del Tartufo Bianco e della Patata è ricco di attività per tutti i gusti, con la possibilità di vivere esperienze uniche e immergersi nelle tradizioni del territorio.

Calendarietto eventi principali:

Venerdì 11 ottobre

Ore 18:00 – Taglio del nastro e apertura stand (Piazza Fiorucci)

Ore 18:00 – Degustazioni e musica dal vivo con DJ Luca Procacci

Sabato 12 ottobre

Ore 10:00 – Apertura stand

Ore 13:30 – Trifola Trek (boschi di Pietralunga)

Ore 18:00 – Concerto di Marco Ferradini (Piazza Fiorucci)

Domenica 13 ottobre

Ore 08:00 – 3° Memorial Jimmy (gara cani da ricerca)

Ore 10:00 – Gara podistica “La Tartufissima”

Ore 19:00 – Concerto di Alberto Bertoli

L’evento rappresenta un’importante occasione per la valorizzazione del tartufo bianco, prodotto di punta del territorio, e per far conoscere le eccellenze enogastronomiche di Pietralunga.