Tari, 65mila euro per i rimborsi alle famiglie in difficoltà

Domande entro il 18 ottobre per i nuclei con Isee fino a 16mila

📌 FLASH NEWS – Città di Castello stanzia 65mila euro per i rimborsi della Tari 2025 alle famiglie con Isee fino a 16mila euro. Le domande dovranno essere presentate online entro la mezzanotte del 18 ottobre 2026

Sessantacinquemila euro per sostenere le famiglie in difficoltà economica attraverso il rimborso della Tari 2025. Il Comune di Città di Castello conferma lo stanziamento già previsto lo scorso anno e apre la procedura per la presentazione delle domande, che potranno essere inoltrate fino alla mezzanotte del 18 ottobre 2026. A darne notizia sono l’assessore al Bilancio Mauro Mariangeli e l’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti. La misura riguarda i nuclei familiari residenti a Città di Castello alla data del primo gennaio 2025, con Isee non superiore a 16mila euro, che abbiano regolarmente pagato la tassa relativa alle utenze domestiche per lo stesso anno.

Graduatoria sulla base dell’Isee

I contributi saranno assegnati fino all’esaurimento delle risorse disponibili attraverso una graduatoria predisposta considerando l’Isee in ordine crescente. L’elenco degli aventi diritto resterà valido fino al 30 giugno 2027. Questa previsione consentirà di ampliare successivamente il numero dei beneficiari qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse finanziarie. Mariangeli e Calagreti sottolineano la necessità di mantenere strumenti rivolti ai cittadini che affrontano situazioni economiche difficili, richiamando le centinaia di richieste ricevute e soddisfatte nelle precedenti edizioni della misura. Gli assessori evidenziano inoltre che, secondo i dati indicati dall’amministrazione, la Tari applicata a Città di Castello sarebbe mediamente inferiore del 15 per cento rispetto alla generalità degli altri Comuni, con differenze che in alcuni confronti regionali arriverebbero al 30 per cento.

Domanda esclusivamente online

La richiesta deve essere presentata esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sul portale istituzionale del Comune, accedendo dalla homepage alla sezione “Domande Online SUAPE / Domande Online”. Per chi avesse difficoltà nella compilazione, sarà disponibile il servizio di assistenza del DigiPASS, accessibile su prenotazione telefonando al numero 075 8523171 e selezionando l’opzione 3 indicata dalla voce guida. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all’Ufficio Amministrativo Politiche Sociali di Palazzo Vitelli a San Giacomo, in via XI Settembre 18, al numero 075 8529337. L’avviso completo con requisiti e modalità di partecipazione è pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Città di Castello.