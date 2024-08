Tanta gente ieri sera in centro per la parata Disney

Tanta gente ieri sera in centro per la parata Disney, l’evento più atteso dai bambini e bambine e dalle loro famiglie. Si è confermato uno straordinario successo. “Un grazie alla fantasia, all’allegria e ai costumi della Parata Valdichiana Disney e alla musica dei TURNaGAIN che hanno contribuito a far vita ad una serata in cui l’offerta è stata davvero per tutti e tutte le età.

Sorpassato da qualche giorno il giro di boa dell’estate in città, al consorzio Pro centro, a tutti gli artisti che si sono esibiti sui nostri palchi, ai professionisti e associazioni che stanno collaborando a questa intensa edizione di “Estate in Città”, all’Ufficio Commercio, alla Polizia Locale, tutto, il nostro più sentito ringraziamento” – ha dichiarato l’assessore al Turismo e Commercio, Letizia Guerri.

Grazie agli spettacoli e alla contagiosa comicità dei suoi animatori, la Parata Disney è riuscita a coinvolgere grandi e piccini, in un vortice di divertimento per tutte le età. A fare da colonna sonora all’evento i brani funk, disco, soul e pop dei TURNaGAIN, la band umbra che da anni è sinonimo di buona musica e allegria.

“Una serata che abbiamo dedicato ai bambini, ai loro genitori, ai nonni e agli amici, dopo il grande successo delle edizioni precedenti, che hanno popolato il centro storico di Città di Castello come vogliamo noi, cioè con tantissime persone di tutte le età, nel segno del piacere di stare insieme, dell’allegria e della spensieratezza, nella cornice della bellezza dei nostri monumenti e dei nostri palazzi”, ha sottolineato l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, insieme al presidente del Consorzio Pro Centro Cristian Braganti.

“Anche quest’anno ad agosto Città di Castello è viva e accogliente, con tante occasioni per scegliere di passare le serate nel centro storico tra le quali potranno scegliere i tifernati, ma anche i turisti che soggiornano nel nostro territorio”, osserva Guerri, ricordando che l’intero cartellone di “Estate in Città” potrà essere consultato in tempo reale online, grazie a un QR code stampato sui totem e sul materiale promozionale, sull’homepage del portale Città di Castello Turismo, sui canali social istituzionali del Comune e all’interno delle strutture ricettive altotiberine.