Tamponi rapidi per tutti i tifernati alla Croce Rossa di Città di Castello

E’ in corso la campagna di tracciamento della popolazione di Città di Castello attraverso test sierologici rapidi pungidito Covid 19. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali del comune tifernate Luciana Bassini ricordando che “dopo aver coperto i lavoratori del commercio, allarghiamo l’iniziativa a tutta la cittadinanza con esclusione dei minorenni, dei vaccinati e di coloro che hanno già contratto il virus, al fine di promuovere gratuitamente l’esecuzione dei Test sierologici rapidi forniti dalla Regione dell’Umbria”.

I Test saranno effettuati fino al 30 Aprile, nei giorni di Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 14,00 alle ore 16 presso la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Città di Castello in Via Luigi Angelini (ex carceri nuove) presso la «Cittadella dell’Emergenza». I test sono di tipo autodiagnostico Rapido con tempo di refertazione veloce (15-20 minuti) che sarà comunicato sul posto e per sms.

“L’invito è a partecipare a questa iniziativa che ci aiuterà a contenere il virus e a stabilizzare il regime di nuove aperture allo studio di Governo e Regioni. Collaborare è importante sia nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e mascherina sia nell’adesione a campagne che individuano il contagio e lo isolano, specialmente in questa settimana di ripresa dell’attività scolastica”. Per la prenotazione chiamare il numero unico del Comune di Città di Castello 075/9002686 lasciando i propri dati (cognome, nome e cellulare).