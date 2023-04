Tamponamento su E45 tra Castello e Promano, un veicolo ribaltato

Tamponamento su E45 – Un tamponamento molto violento si è verificato poco prima delle 18 tra Città di Castello e Promano sulla strada statale 3bis “TIberina” (E45). La carreggiata del sinistro è quella del normale senso di marcia, in direzione Terni. Da quanto ha comunicato l’ufficio stampa dell’Anas, il traffico è stato subito deviato su una uscita obbligatoria allo svincolo di Città di Castello sud. Sul posto sono arrivati i Carabinieri tifernati con l’aiuto di una pattuglia della squadra volante della Polizia di Stato.

Da quanto si è potuto capire, ma il tutto deve avere le conferme ufficiali, pare che il mezzo che si è ribaltato – forse un Pick Up – abbia tamponato violentemente un camioncino. Il piccolo mezzo da lavoro pare fosse carico di segnali stradali, reti metallica e altro materiale. In Anas non ci hanno saputo fornire indicazioni ulteriori, ma sembra si tratti del camion di una ditta che effettua lavori, ma non collegati ad Anas stessa.

Il mezzo che ha tamponato è carambolato sull’asfalto per finire la sua corsa – capottando – una ventina di metri più avanti. La strada è strada è stata riaperta poco dopo. Per ora, non sappiamo se chi viaggiava a bordo dei due veicoli sia rimasto ferito.