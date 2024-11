Tagli ai Comuni: Michelini (PD) Contraria alla Manovra del Governo

Tagli ai Comuni – La candidata del Partito Democratico al Consiglio regionale dell’Umbria e sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, Letizia Michelini, ha espresso il suo fermo dissenso verso la manovra approvata recentemente dal Governo Meloni, che prevede rilevanti tagli ai Comuni. Secondo Michelini, la riduzione delle risorse destinate agli enti locali comporterebbe la diminuzione dei servizi essenziali per i cittadini, un fenomeno che rischia di compromettere la qualità della vita nelle piccole e medie realtà territoriali.

Il Documento programmatico di bilancio (Dup) del Governo italiano prevede, infatti, tagli pari a 350 milioni di euro per il 2025, con una previsione di aumento per gli anni successivi: 550 milioni per il 2026 e 600 milioni per il 2027. In totale, i tagli ammonterebbero a circa un miliardo e mezzo di euro, cifra che si aggiunge al miliardo già ridotto dalla precedente legge finanziaria, sempre sotto l’amministrazione Meloni.

Michelini ha sottolineato come i trasferimenti statali siano fondamentali per garantire ai Comuni, soprattutto quelli più piccoli, la capacità di fornire i servizi necessari per la comunità. La riduzione delle risorse, secondo la sindaca, significa ridurre una serie di attività cruciali come la manutenzione delle strade, la gestione dei servizi scolastici, l’assistenza agli anziani e alle persone disabili, nonché i contributi per i più fragili. Questi settori, già sotto pressione, potrebbero subire un drastico ridimensionamento se le misure previste dal Governo dovessero entrare in vigore.

“Non possiamo permettere che i sindaci si trovino senza strumenti per rispondere alle esigenze dei cittadini”, ha dichiarato Michelini. “Ci attiveremo immediatamente, partendo dal Consiglio regionale dell’Umbria, per contrastare questi tagli e per supportare i tanti Comuni umbri che rischiano di dover fare i conti con una riduzione dei servizi a partire dal 2025. Non possiamo abbandonare le persone e i territori”, ha aggiunto.

In risposta alla manovra del Governo, la candidata del PD ha annunciato che inizierà un percorso di mobilitazione con tutti i sindaci e le amministrazioni locali dell’Umbria, per sensibilizzare l’opinione pubblica e ottenere un ripensamento delle misure previste dal bilancio statale. Michelini ha inoltre ribadito l’impegno del Partito Democratico a difesa dei diritti e dei bisogni delle comunità, soprattutto quelle che, come i piccoli Comuni, dipendono in gran parte dalle risorse statali per garantire i servizi di base.

In questo contesto, la candidata ha dichiarato che la battaglia contro i tagli sarà portata avanti con determinazione, sia a livello regionale che nazionale, per evitare che il Governo Meloni comprometta ulteriormente la capacità dei Comuni di rispondere alle necessità quotidiane dei cittadini.

Michelini ha concluso il suo intervento sottolineando che la riduzione dei trasferimenti non solo metterebbe in difficoltà le amministrazioni, ma avrebbe anche conseguenze dirette sulle persone più vulnerabili, che dipendono dai servizi pubblici per l’assistenza. “Il nostro impegno sarà costante per garantire che i Comuni umbri possano continuare a funzionare, per il bene di tutti i cittadini”, ha concluso.

Eventi in programma:

Nome evento: Contrasto ai tagli ai Comuni

Data: Gennaio 2025

Luogo: Consiglio regionale dell’Umbria

Orario: Non specificato