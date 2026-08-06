Straordinaria stagione tricolore ASD Altotevere a Città di Castello

Trionfi per ASD Altotevere nella ruzzola

L’ASD Altotevere festeggia una stagione da record nel 2026 con successi storici nella ruzzola e nel lancio del formaggio, celebrati a Città di Castello tra titoli nazionali e coppe

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Città di Castello, 6 08 2026 – Nella suggestiva cornice del bordo piscina del ristorante Il Boschetto, situato a Città di Castello, si è tenuta la cena evento organizzata per celebrare i traguardi conseguiti dall‘A.S.D. Altotevere nel corso della stagione sportiva 2026. L’associazione sportiva, che possiede la propria sede legale nel territorio comunale di Città di Castello e la sede operativa a Monte Santa Maria Tiberina, dove gli atleti svolgono regolarmente gli allenamenti, ha ripercorso i momenti salienti di un’annata particolarmente ricca di riconoscimenti agonistici.

All’ appuntamento conviviale hanno preso parte il presidente del sodalizio Norberto Petricci, il responsabile del settore ruzzola Valter Carletti, insieme ad atleti, dirigenti, sponsor e numerosi appassionati delle discipline tradizionali, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello. Nel corso degli interventi istituzionali è stato posto l’accento sulla capacità del circolo di primeggiare nei contesti agonistici nazionali più importanti, nonostante un numero complessivo di tesserati inferiore rispetto ai grandi club provenienti da altre regioni d’Italia. La dedizione quotidiana, l’impegno costante e il forte spirito di gruppo hanno permesso alla realtà umbra di distinguersi costantemente ai vertici.

Il riscontro più rilevante dell’intera stagione è maturato nella ruzzola a squadre, dove la formazione allestita dal sodalizio ha sbaragliato la concorrenza. Il gruppo, composto dai tifernati Valter Carletti e Alessandro Capacci, dai monteschi Rinaldo Mancini e Marcello Paradisi, oltre ad Alessandro Bigi, Wolmer Bigi, Thomas Bigi, Romano Tizzianini e Fabrizio Sabatini, ha compiuto un’impresa straordinaria. La squadra è riuscita infatti a conquistare nel medesimo anno sia il titolo di Campione Italiano sia la Coppa Italia, superando brillantemente un’agguerrita schiera di concorrenti provenienti da tutta la penisola.

Accanto agli allori conquistati nella ruzzola, la società ha ottenuto risultati di assoluto rilievo anche nel settore del lancio del formaggio. L’atleta Sauro Martinelli si è imposto conquistando il titolo italiano nella competizione individuale della categoria sei chilogrammi. Nella medesima categoria, la coppia formata da Francesco Morvidoni e Alessandro Pascolini ha tagliato il traguardo più ambito laureandosi campioni italiani a coppie. Grande soddisfazione è emersa inoltre per la vittoria ottenuta dai giovanissimi Silvio Braganti e Matteo Paradisi, vincitori del titolo tricolore a coppie nella categoria nove chilogrammi, e per il successo della coppia formata da Beatrice Faloci e Beatrice Freddi, salita sul gradino più alto del podio nella rispettiva categoria femminile.

Nel suo discorso ufficiale, il presidente Norberto Petricci ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i soci, ai dirigenti, alle famiglie e ai partner commerciali per il supporto garantito nel corso dell’anno. Il massimo dirigente ha ribadito che, sebbene i trofei rappresentino un motivo di profondo orgoglio, il vero patrimonio dell’associazione rimane legato ai valori del divertimento, della coesione, dell’amicizia e al piacere di tramandare un’antica disciplina sportiva popolare.

Il patron del ristorante Il Boschetto, Sandro Santi, ha espresso grande soddisfazione per aver ospitato l’evento celebrativo, confermando la volontà di continuare a supportare la squadra anche nei futuri impegni agonistici. Per l’Amministrazione comunale di Città di Castello è intervenuto l’assessore allo sport Riccardo Carletti, il quale ha portato il saluto ufficiale della giunta. L’esponente comunale ha rivolto i complimenti agli atleti e ai dirigenti per i prestigiosi risultati conseguiti, evidenziando l’importanza sociale di una società che, attraverso la valorizzazione degli sport tradizionali, contribuisce attivamente alla promozione culturale e territoriale.