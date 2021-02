Chiama o scrivi in redazione

Straniero pluripregiudicato, arrestato, aveva 26 kg di hashish in auto

L

a Guardia di Finanza di Perugia ha arrestato un marocchino che trasportava, a bordo della propria automobile, 26 chilogrammi di hashish. Durante un’attività di controllo del territorio, i finanzieri hanno individuato un veicolo che percorreva a forte velocità, il tratto di strada della E45 in

È bastato questo a insospettire i militari, che hanno fermato e controllato il veicolo, il mezzo era condotto da un pluripregiudicato di origine marocchina, già noto alle Forze dell’ordine per il suo coinvolgimento, in passato, in rilevanti traffici di droga, con base operativa nel quartiere di Ponte San Giovanni di Perugia. A seguito della perquisizione, infatti, è stato rinvenuto nel vano motore dell’autovettura l’ingente quantitativo di hashish, che avrebbe reso, sulle piazze di spaccio, oltre 130.000 euro.

L’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero, è stato associato alla casa circondariale di Capanne.

L’operazione s’inquadra nell’ambito del dispositivo di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, disposto dal Comando Provinciale di Perugia sulla base degli indirizzi forniti dal Prefetto e dal Procuratore della Repubblica. Questo al fine principale di garantire, tramite l’attento e mirato controllo del territorio, la sicurezza delle strade e dei cittadini.

In questo contesto, nei giorni scorsi, erano già stati arrestati e condannati, all’esito del giudizio direttissimo, due cittadini albanesi che detenevano, all’interno di un appartamento situato in zona Settevalli a Perugia, 10 g di cocaina, 5 g di hashish e 2.800,00 euro in banconote di piccolo taglio, il tutto sottoposto a sequestro e a successiva confisca da parte dell’Autorità Giudiziaria.