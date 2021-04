Stalker 44enne arrestato dagli Agenti del Commissariato di Città di Castello

Un cittadino Italiano di 44 anni di Umbertide, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, perchè resosi responsabile dei reati di atti persecutori, minacce e lesioni nei confronti della ex compagna, veniva tratto in arresto in quanto non ottemperava a tale misura continuando il proprio comportamento seguendo la donna costringendola a vivere nella paura, continuando ha perseguitarla e molestarla.

Nei giorni scorsi la donna, mentre si trovava a bordo della propria autovettura, notava l’uomo a bordo di un’autovettura intento a seguirla a distanza. La donna chiedeva immediatamente l’intervento della Polizia di Stato. Gli Agenti del Commissariato di Polizia di Città di Castello giunti sul posto, costatavano che la donna era molto impaurita e che l’uomo si era oramai dileguato prima del loro arrivo.

Rassicurata dagli agenti formalizzava immediatamente denuncia presso gli uffici del Commissariato che ne davano immediata notizia all’Autorità Giudiziaria, la quale disponeva la misura degli arresti domiciliari a carico dell’uomo. Gli agenti dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Città di Castello procedevano immediatamente al suo rintraccio ed esecuzione di quanto disposto dall’AG.