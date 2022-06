SR 221, approvata all’unanimità la mozione della Lega

Il Capogruppo della Lega Città di Castello, Valerio Mancini, esprime soddisfazione per l’approvazione unanime del Consiglio Comunale alla sua mozione che prevede interventi urgenti e

improrogabili sulla SR 221 nel tratto che attraversa la frazione di Lerchi per incolumità pubblica e salvaguardia degli edifici pubblici e privati.

“La Strada Regionale 221 attraversa l’intero abitato della Frazione di Lerchi nel Comune di Città di Castello e viene percorsa quotidianamente di media da tre mila mezzi pesanti, oltre che

da autovetture, per la maggior parte traffico pendolare di lavoratori da Città di Castello verso Arezzo e viceversa”, spiega Mancini.

“Il tratto in questione è un rettilineo, che per conformazione induce a tenere una velocità nettamente superiore ai limiti – prosegue il Leghista – ed è presente un solo rilevatore di velocità, sito all’altezza della strettoia adiacente l’ufficio postale, che però risulta essere da sempre inattivo, ma che, anche se in funzione, non risulterebbe ugualmente idoneo a rilevare la velocità dei veicoli in entrambi i sensi di marcia poiché posizionato a ridosso di un muro.

Sono soddisfatto che l’atto che ho sottoposto all’attenzione della Giunta abbia avuto non solo la condivisione di tutta l’Aula, ma anche dello stesso Sindaco Luca Secondi, che ha dichiarato di aver già messo a bilancio le spese relative all’acquisto di un autovelox – racconta Mancini – ma è evidente che un solo autovelox per l’intero comune non sia sufficiente. Nel tratto di strada oggetto della mia mozione serve un autovelox fisso – conclude – pertanto auspico che l’amministrazione provveda all’immediata istallazione di un dispositivo per il rilevamento della velocità”.