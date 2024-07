Square Dunk a Umbertide: il torneo di Basket 3x3 a cielo aperto

Square Dunk a Umbertide: il torneo di Basket 3×3 a cielo aperto in Piazza Matteotti

Umbertide si prepara a vivere un evento sportivo entusiasmante e coinvolgente con il torneo di Basket 3×3 “Square Dunk”. Giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 luglio, dalle ore 16:00 alle ore 24:00, Piazza Matteotti diventerà il cuore pulsante dello sport, trasformandosi in un campetto da pallacanestro a cielo aperto. L’evento, ideato e organizzato da un gruppo di giovani umbertidesi sotto i 30 anni, è alla sua terza edizione e promette di regalare emozioni uniche.

Questi ragazzi, mossi da una passione inarrestabile per il basket, hanno lavorato instancabilmente per realizzare un torneo che non solo celebra lo sport, ma anche lo spirito di comunità. Il Comune di Umbertide ha riconosciuto l’importanza dell’iniziativa, patrocinando il torneo e contribuendo a coprire parte dei costi organizzativi. Il sostegno dell’Amministrazione comunale sottolinea l’impegno nel promuovere attività sportive che favoriscono l’inclusione sociale e l’aggregazione giovanile. “Square Dunk rappresenta un’opportunità straordinaria per valorizzare i nostri spazi urbani e coinvolgere i cittadini in attività salutari e ricreative – ha dichiarato il Sindaco di Umbertide, Luca Carizia -.

Siamo orgogliosi di sostenere i nostri giovani e di vedere la passione per lo sport tradursi in un evento così ben organizzato.” Questa la dichiarazione dell’assessore allo Sport, Lorenzo Cavedon: “Sarà un bellissimo evento sportivo che rappresenterà

anche un modo per movimentare e rendere ancor più viva Piazza Matteotti e tutto il centro storico durante il periodo estivo. Lo Square Dunk è un modo per confrontarsi con gli altri, ma anche per mettere alla prova sé stessi in una bellissima disciplina come quella della pallacanestro.” Al torneo prenderanno parte, oltre a quelle locali, anche molte squadre da fuori Umbertide. Durante le tre giornate, Piazza Matteotti non sarà solo teatro di sfide appassionanti tra le squadre, ma anche un luogo di incontro e divertimento per tutta la comunità.

Gli spettatori potranno godere di tanta musica, sport e divertimento, in un’atmosfera festosa ed accogliente volta a sostenere i nostri giovani atleti e a vivere insieme tre giornate di sport, amicizia e spensieratezza. Una bellissima occasione per essere parte di “Square Dunk” e per condividere la passione per il basket in una cornice unica come quella di Piazza Matteotti.