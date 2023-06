Sport per tutti, in sicurezza e a tariffe invariate

Sport per tutti e in sicurezza, con il marchio di qualità Educamp del Coni, istruttori qualificati e strutture perfettamente a norma. Tutto alle stesse tariffe dell’anno scorso. La formula dei centri sportivi estivi Polisport non cambia da 40 anni nel segno del binomio tradizione-identità, una vera “mini-olimpiade” al Centro Sportivo Belvedere che non cambia nemmeno nell’attenzione ai giovani e alle esigenze, anche economiche, delle famiglie e neanche nei numeri, specchio di un gradimento e di una fiducia delle famiglie di Città di Castello e dell’Altotevere intatti e anzi in continua crescita. A dieci giorni dall’inizio delle iscrizioni, partite il 29 maggio scorso, i posti disponibili sono quasi completamente esauriti. Al ritmo di 140-150 adesioni per settimana, su una disponibilità massima di 160 per le prime tre settimane di luglio, sono già 900 le settimane prenotate dal 19 giugno all’11 agosto (circa 100 in più rispetto all’anno scorso a parità di periodo).

La maggiore disponibilità di posti al momento è dal 19 al 30 giugno (dove comunque sono già oltre 110 le prenotazioni a settimana) e nel mese di agosto. Bisogna insomma affrettarsi per non perdere un’opportunità senza eguali, come ha riconosciuto nella conferenza stampa di stamattina anche il numero uno dello sport regionale. “Gli sport di dieci federazioni che si possono praticare nei centri estivi Polisport di Città di Castello non ci sono in nessun altro campus dell’Umbria e la location che offre il Centro Sportivo Belvedere è invidiabile in Italia”, ha certificato il presidente del comitato umbro del Coni Domenico Ignozza davanti ai rappresentanti di tutte le società sportive aderenti, nel plaudire “all’ennesima testimonianza dell’investimento nello sport come valore sociale che arriva da questa città, grazie a un’amministrazione comunale sempre vicina alle società e agli atleti, ma anche a un movimento sportivo che offre tantissime possibilità di praticare discipline a tutte le età e in tutte le condizioni fisiche”. “I centri sportivi estivi Polisport sono una scommessa vinta dal Coni, che ha superato anche la sfida della pandemia, quando sembrava impossibile garantire ai bambini le stesse possibilità di prima, e che lo stesso presidente nazionale Giovanni Malagò nel 2021 ha preso ad esempio per la qualità della proposta rivolta ai giovani”, ha puntualizzato Ignozza, rallegrandosi “per la capacità di arricchire addirittura l’offerta di disciplina sportive assicurata finora, aggiungendo due sport come rugby ed equitazione”.

A caratterizzare la formula 2023 sono il ritorno del rugby, dopo un periodo di stop, e la novità dell’equitazione, con l’aggiunta della giornata in più del sabato, nella quale chi vorrà potrà avvicinarsi ai pony al Centro Ippico Caldese su prenotazione. Nuoto, calcio, basket, pallavolo, tennis, scherma, canoa e atletica leggera completeranno un’offerta per i bambini tra 6 e 13 anni che resta unica nel territorio. “Quello che si fa a Città di Castello in altre realtà non c’è, quello che si fa qui per noi è un’abitudine, ma per altri è un privilegio”, ha detto il sindaco Luca Secondi insieme all’assessore allo Sport Riccardo Carletti, sottolineando con la dirigente comunale di settore Giuliana Zerbato, “l’unicità di un’impiantistica di primo livello e di una proposta sportiva completa, che viene garantita ai giovani e alle loro famiglie da 40 anni e a costi invariati anche quest’anno, nonostante i rincari energetici che abbiamo dovuto affrontare in inverno”.

“Questo significa credere nello sport, questo significa credere nel suo valore sociale e nel fatto che debba essere per tutti, senza lasciare indietro nessuno”, ha aggiunto l’assessore Carletti, rimarcando il valore di un’offerta che “è una certezza per le famiglie e per i bambini, ai quali dedichiamo la massima attenzione, salvaguardando, con i prezzi invariati e le agevolazioni confermate, anche la condizione economica che è divenuta più difficile per tanti cittadini”.

Insieme alla dirigente comunale, l’assessore ha ringraziato Polisport e tutte le associazioni sportive che partecipano ai centri estivi “per il contributo crescere i nostri giovani nel segno dei sani stili di vita e dei sani valori dello sport, garantendo la possibilità di partecipare anche ai bambini con disabilità”. A esprimere la “grande soddisfazione di poter rispondere insieme al Comune a richieste delle famiglie che sono aumentate tantissimo dopo il Covid, offrendo un’impiantistica all’altezza delle aspettative e un’offerta che garantisce la qualità e la sicurezza della pratica sportiva”, è stato l’amministratore unico di Polisport Stefano Nardoni, che insieme al direttore dei centri estivi Daniele Giambi ha illustrato la formula 2023 del servizio e ha ribadito l’importanza di assicurare ai giovani “condizioni ideali per fare sport e divertirsi, andando incontro a tutte le esigenze delle famiglie”.

“Garantiremo la presenza di 25 addetti a settimana, di cui 8 negli spogliatoi, per non lasciare nulla al caso e consentire una pratica sportiva che possa svolgersi nelle necessarie condizioni di sicurezza in ogni momento della giornata”, ha aggiunto Giambi. Nell’occasione, Nardoni e Giambi hanno confermato l’apertura delle vasche esterne della piscina comunale a partire da domani, sabato 10 giugno, precisando che in caso di maltempo saranno disponibili le vasche interne, sempre con orario estivo 9.30-19.30.

I centri sportivi estivi Polisport con marchio Educamp Coni. Come attività multidisciplinare cittadina organizzata all’interno di strutture polisportive dei centri urbani, i centri estivi sportivi Polisport 2023 sono un progetto City Camp Coni, che prevede formule come part time e part time+pranzo. Saranno proposti dal 19 giugno all’11 agosto nella cittadella dello sport del Centro Belvedere per i bambini dai 6 ai 13 anni di età. In collaborazione con 10 società sportive cittadine (Tiferno Pallacanestro, Canoa Club Città di Castello, Città di Castello Rugby, Atletica Libertas, Atletica Pakman, MDL Madonna del Latte Calcio, Scherma Altotevere, StarVolley, Tifernum Pallavolo, Tiber Equestrian Club), i centri estivi 2023 Polisport si avvarranno di istruttori specializzati e formati presso le federazioni sportive regionali e nazionali di riferimento. Il programma dei corsi prevede tre attività sportive svolte quotidianamente, con una attività in acqua (nuoto) svolta tutti i giorni e la rotazione programmata di altre due attività alternate tra: quattro sport di squadra (calcio, basket, pallavolo, rugby) e quattro sport individuali (tennis, scherma, canoa, atletica leggera).

La novità dell’edizione 2023 è la giornata extra del sabato mattina con la possibilità di avvicinarsi al pony e scoprire la pratica equestre dalle ore 9.00 alle ore 12.30 grazie alla collaborazione con il Tiber Equestrian Club presso il centro Ippico Caldese di Celle. Gli iscritti ai Centri Sportivi Estivi potranno scegliere questa opportunità solo su prenotazione, comunicando la propria adesione al numero di telefono 338.3682965 dal lunedì al mercoledì per prenotare il sabato successivo (costo 20 euro).

Gli Educamp Coni sono centri sportivi multidisciplinari rivolti a giovani che, nel periodo estivo hanno la possibilità di sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive, con metodologie e strategie di formazione innovative, adeguate alle diverse fasce d’età. Il marchio di qualità garantisce che i giovani siano seguiti da educatori tecnico-sportivi, laureati in scienze motorie o diplomati ISEF con qualifiche federali specifiche e che sia tutelata anche la sana alimentazione. Grazie alla collaborazione con l’Istituto di Scienza dello Sport del CONI e con la Federazione Medico Sportiva Italiana, i partecipanti scopriranno le semplici regole per una corretta alimentazione attraverso i menu proposti.

Direttore tecnico-organizzativo dei centri estivi di Polisport è Daniele Giambi, mentre i responsabili dei gruppi sono Matteo Mordaci, Cinzia Romanelli e Marco Bragagni. I turni saranno settimanali, dal lunedì al venerdì, e il servizio giornaliero sarà erogato con le seguenti modalità: dalle ore 7.30 alle ore 8.45 accoglienza per tutte le tipologie di servizio scelto; ore 8.45-9.00 appello dei gruppi e spostamento nelle stazioni sportive per le attività; ore 9.00 -12,30 attività del centro estivo con la formula part-time (65 euro alla settimana); ore 9.00-14.00 attività del centro estivo con la formula part time più pranzo (100 euro alla settimana). L’iscrizione e il pagamento dovranno essere effettuati presso la segreteria front-office delle piscine comunali di Città di Castello (addetti: Alice Scarselli, Gaia Guerri, Diletta Stinchi, Francesco Gennari).

Sono previsti sconti famiglia: il primo familiare quota intera; sconto del 10 per cento sulla quota del secondo familiare iscritto; del 20 per cento sulla quota del terzo familiare; del 30 per cento sulla quota del quarto familiare e dei successivi. A copertura dell’intera durata dei centri estivi (19 giugno – 11 agosto) sarà richiesto il pagamento di una quota di iscrizione-assicurazione di 20 euro. Per i bambini residenti nelle frazioni del territorio comunale e negli altri comuni è previsto uno sconto di 10 euro a settimana. Il servizio pranzo verrà erogato ogni giorno dalle ore 13.00 presso la Caffetteria Sportiva by D.E.C., situata all’ingresso delle piscine comunali di Città di Castello.