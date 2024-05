Sport e solidarietà: torneo “di calcio a 5” Pro Loco e Società Rionali

Sport e solidarietà: torneo “di calcio a 5” fra 22 Pro Loco e Società Rionali del territorio comunale

Sport e solidarietà: torneo “di calcio a 5” fra 22 Pro Loco e Società Rionali del territorio comunale per divertirsi e regalare un sorriso e vicinanza ad una bambina speciale. Il secondo torneo tra paesi di calcio a 5, organizzato dal comitato Pro San Maiano con il patrocinio del comune, in programma dal 10 al 28 giugno presso gli impianti sportivi della frazione, avrà una nobile finalità: il ricavato della raccolta fondi, oltre tremila euro, sarà devoluto alla famiglia di una bambina, affetta da una gravissima malattia degenerativa, innamorata della vita con la passione per il calcio e la squadra del cuore, il Milan.

Fabio Fortuni e tutto lo staff della Pro Loco e collaboratori a vari livelli (davvero ammirevole il loro infaticabile impegno) hanno allestito un vero e proprio evento per rendere memorabile la serata del calcio di inizio, lunedi 10 giugno dalle ore 20 e quella finale delle premiazioni prevista per sabato 29 giugno grazie anche alla presenza di Federico Giunti, che ha vestito la maglia rossonera e quella azzurra della nazionale e i rappresentanti del Milan Club Valtiberina che avranno una bella sorpresa da svelare. Oltre al contributo economico senza dubbio importante, il Presidente della Pro-Loco di San Maiano e tutto lo staff della Pro Loco e collaboratori a vari livelli (davvero ammirevole il loro infaticabile impegno) hanno allestito un vero e proprio evento per rendere memorabile la serata del calcio di inizio, lunedi 10 giugno dalle ore 20 e quella finale delle premiazioni prevista per sabato 29 giugno grazie anche alla presenzadi, che ha vestito la maglia rossonera e quella azzurra della nazionale e i rappresentanti del Milan Club Valtiberina che avranno una bella sorpresa da svelare.

Inoltre ci sarà una rappresentanza della scuola i “Concertisti” di Umbertide con il maestro Gianfranco Contadini: la serata sarà condotta da Gabrio Possenti. “Anche questa volta come per la prima edizione dedicata ad Elia, un amico e straordinario ragazzo, tutto è nato in maniera spontanea all’insegna della passione per lo sport, la voglia di stare insieme e di regalare un sorriso ad una bambina speciale”, ha concluso con un pizzico di commozione, Fabio Fortuni, che tiene a precisare di aver subito trovato nei colleghi presidenti di Pro-Loco e Società Rionali immediata adesione e solidarietà al progetto che poi si è tramutato in una concreta raccolta fondi con tanto di assegno personalizzato”. Tutto è pronto dunque per dare il via ad una bella iniziativa di sport e solidarietà. Elenco squadre iscritte al torneo:

1 COMITATO PRO SAN MAIANO

2 S. GIACOMO

3 SALAIOLO LA TINA

4 COMITATO SAN SECONDO

5 ASSOCIAZIONE PRO LOCO PROMANO

6 PRO LOCO CORNETTO CINQUEMIGLIA

7 PRO LOCO TRESTINA

8 PRO LOCO LERCHI

9 PRO LOCO ASTUCCI CELLE CAGNANO

10 PRO LOCO PIOSINA

11 PRO LOCO SAN LEO BASTIA

12 PRO LOCO MORRA

13 PRO LOCO CALZOLARO

14 PRO LOCO RIOSECCO

15 SOCIETA’ RIONALE MADONNA DEL LATTE

16 QEULLI DELA’ DEL PONTE

17 PRO LOCO CASELLA GARAVELLE

18 SOCIETA’ RIONALE SAN PIO

19 PRO LOCO CERBARA

20 PRO LOCO MONATE S. MARIA TIBERINA

21 ASSOCIAZIONE PRO LOCO VOLTERRANO