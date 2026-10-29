Sport e Servizio Civile, una giornata dedicata all’inclusione

Il calcio come occasione di crescita collettiva

📌 FLASH NEWS – A Città di Castello i 44 volontari del Servizio Civile promossi dalla Scuola Bufalini hanno preso parte a una giornata di team building con WeFootball e Ranieri Salvini. Lo sport come strumento educativo, inclusivo e di crescita personale al centro dell’iniziativa

Città di Castello, 29 10 2026 – Lo sport come occasione di crescita, aggregazione e cittadinanza attiva, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello. È questo il tema che ha caratterizzato la giornata di team building organizzata allo Stadio Bernicchi di Città di Castello per i 44 volontari del Servizio Civile Universale impegnati nei progetti promossi dalla Scuola di Arti e Mestieri “G.O. Bufalini”. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con WeFootball, progetto dell’associazione The Small Now APS, e ha visto la partecipazione di Ranieri Salvini, psicologo, educatore e autore del libro La via dello sport. L’appuntamento si inserisce nel percorso formativo dedicato ai giovani entrati in servizio il 18 settembre nelle diverse sedi coordinate dall’ente tifernate. Nel corso dell’incontro, Salvini ha condiviso la propria esperienza personale e professionale. Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina e successivamente approdato alla Primavera dell’Empoli, aveva coltivato l’obiettivo di intraprendere una carriera nel calcio professionistico. Una serie di infortuni ha però cambiato il suo cammino. Da quella fase complessa è nato un progetto di vita orientato all’impegno sociale. Dopo la laurea in psicologia di comunità e promozione del benessere, con una ricerca dedicata agli interventi sportivi nei contesti vulnerabili, Salvini ha scelto di portare il calcio in realtà segnate da difficoltà economiche e sociali. Le sue esperienze si sono sviluppate in Grecia, Brasile e Sudafrica, dove ha svolto attività di volontariato nell’ambito del Servizio Civile Universale. Proprio nel Paese africano ha maturato parte della sua esperienza sul campo, contribuendo a trasformare il calcio in uno strumento di inclusione e partecipazione.

Durante la mattinata al Bernicchi, i volontari sono stati coinvolti in attività pratiche, momenti di confronto e lavori di gruppo finalizzati a riflettere sul valore sociale dello sport. L’obiettivo principale era comprendere come il calcio possa favorire l’incontro tra persone con percorsi differenti e contribuire alla costruzione di relazioni basate su fiducia, collaborazione e ascolto reciproco. Attraverso gli esercizi proposti da WeFootball, i partecipanti hanno potuto sperimentare direttamente il ruolo dello sport nella promozione della partecipazione attiva e nello sviluppo di competenze utili anche al di fuori del contesto sportivo. Il progetto WeFootball rappresenta una delle principali attività sviluppate da The Small Now APS. L’associazione opera dal 2015 utilizzando il calcio come mezzo educativo per sostenere bambini e giovani in diversi Paesi.

Nel tempo sono state attivate academy a Kisumu, in Kenya, oltre a iniziative in Zambia e Zanzibar, accompagnate da partnership in altre aree del continente africano. Secondo i dati diffusi dall’associazione, i progetti hanno coinvolto oltre 15 mila giovani e contribuito alla formazione di più di 650 allenatori locali. Le attività puntano a creare opportunità educative e percorsi di crescita personale attraverso la pratica sportiva, rafforzando al tempo stesso le comunità coinvolte. Per la Scuola di Arti e Mestieri “G.O. Bufalini”, l’esperienza rappresenta un tassello importante del percorso dedicato ai volontari del Servizio Civile Universale.

Il direttore Marco Menichetti ha sottolineato come lo sport costituisca uno strumento efficace per trasmettere valori fondamentali quali il rispetto delle regole, la collaborazione, la gestione delle difficoltà e la responsabilità verso gli altri.

La giornata di Città di Castello ha quindi unito formazione e attività pratica, offrendo ai giovani volontari l’opportunità di confrontarsi con un’esperienza internazionale capace di mostrare come il calcio possa diventare un motore di inclusione e promozione sociale ben oltre i confini del campo da gioco.