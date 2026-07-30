Solidarietà in campo: La Rondine riceve il trattorino rosso

Appello social: Pro Loco e associazioni realizzano il sogno!

⚽ A San Maiano la vittoria vale un trattorino rosso per La Rondine a Maccarello. L’appello social degli atleti con disabilità mobilita Pro Loco, associazioni e imprenditori: festa in campo dopo la finale. Sogno avverato.

Un trattorino rosso fiammante per tagliare l’erba, consegnato al posto della tradizionale coppa dopo una partita di calcio a 5, ha trasformato una serata sportiva in una festa della solidarietà. Il mezzo tanto desiderato dagli atleti con disabilità della Cooperativa sociale La Rondine a Maccarello è diventato realtà grazie alla mobilitazione della comunità di Città di Castello, partita da un appello pubblicato sui social.

La consegna è avvenuta a San Maiano, al termine della finale del torneo di calcio a 5 tra i quartieri disputata sul rinnovato campo in sintetico della frazione. Da una parte i rappresentanti di Pro Loco, rioni e associazioni, guidati dal presidente della Pro Loco Fabio Fortuni. Dall’altra la formazione della Rondine a Maccarello, rafforzata da alcuni componenti della società Beata Margherita, rappresentata dal presidente Lorenzo Melelli.

A vincere sono stati i biancorossi allenati da Giacomo Augusto Cacciatori, grazie anche alle reti di Marco Bini e Salvatore Ascione. Ma la sorpresa più importante è arrivata dopo il fischio finale, quando durante la premiazione sul terreno di gioco è entrato il trattorino acquistato grazie ai contributi raccolti.

L’appello su Instagram per facilitare il lavoro

La storia era iniziata qualche tempo prima attraverso il profilo Instagram seguito dalla comunità della Rondine a Maccarello, realtà collegata alla Cooperativa La Rondine e impegnata da oltre dieci anni in un progetto di agricoltura sociale e inclusiva.

Le persone coinvolte nelle attività avevano espresso il desiderio di avere a disposizione un mezzo meccanizzato per svolgere più agevolmente il lavoro quotidiano nell’azienda.

Il taglio dell’erba veniva infatti effettuato utilizzando il tradizionale tagliaerba a spinta manuale, un’attività particolarmente impegnativa soprattutto durante le giornate caratterizzate dalle elevate temperature estive.

Da qui l’idea di chiedere aiuto attraverso Instagram. Sono stati pubblicati diversi reel, realizzati con il coordinamento di Giacomo Augusto Cacciatori, nei quali veniva illustrata la necessità di acquistare il trattorino.

L’appello ha progressivamente raccolto adesioni fino a raggiungere gli organizzatori del torneo di San Maiano.

La comunità risponde alla richiesta dei ragazzi

La richiesta lanciata sui social ha trovato una risposta concreta tra Pro Loco, associazioni, cittadini e imprenditori del territorio.

L’obiettivo era raccogliere le risorse necessarie per acquistare il mezzo e consentire agli atleti della Rondine a Maccarello di utilizzarlo nelle attività quotidiane legate al progetto di agricoltura sociale.

La mobilitazione ha portato al risultato sperato. Il trattorino è stato acquistato e gli organizzatori hanno scelto di mantenere la sorpresa fino alla serata conclusiva del torneo di calcio a 5.

La finale è così diventata l’occasione per consegnare il mezzo direttamente ai ragazzi, trasformando la premiazione sportiva in un momento dedicato alla condivisione e all’inclusione.

La finale decisa da Bini e Ascione

Sul campo la formazione della Rondine a Maccarello ha affrontato la squadra composta dai rappresentanti delle realtà locali.

A fare la differenza nel risultato sono state le reti realizzate da Marco Bini, conosciuto anche attraverso le attività social del gruppo, e Salvatore Ascione.

La squadra guidata da Giacomo Augusto Cacciatori ha così conquistato la finale del torneo. Al termine dell’incontro sono iniziati i saluti istituzionali e i momenti previsti per la premiazione.

Alla serata erano presenti l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Città di Castello Benedetta Calagreti, il consigliere delegato Roberto Brunelli, il presidente della Cooperativa La Rondine Luciano Veschi e il presidente della Rondine a Maccarello Marco Romanelli.

Proprio quando i giocatori attendevano il riconoscimento per la vittoria è arrivata la sorpresa preparata dalla comunità.

Al posto della coppa arriva il trattorino rosso

La premiazione ha cambiato completamente volto quando sul terreno di gioco è comparso il trattorino rosso fiammante acquistato attraverso la raccolta solidale.

Non una coppa da conservare dopo la vittoria, dunque, ma uno strumento destinato a essere utilizzato concretamente nel lavoro quotidiano della Rondine a Maccarello.

L’arrivo del mezzo ha provocato entusiasmo ed emozione tra i giocatori, i loro familiari e le numerose persone presenti alla serata. La festa è proseguita con cori e fumogeni, mentre i protagonisti si sono riuniti intorno al trattorino per le fotografie.

La consegna ha rappresentato il punto di arrivo dell’iniziativa partita dai video pubblicati su Instagram e sostenuta successivamente dalle realtà associative ed economiche del territorio.

I giocatori protagonisti della serata

A festeggiare la vittoria e il nuovo mezzo sono stati Mirko Pietosi, Luca Varzi, Mattia Melelli, Alessio Marcello, Alessio Vauthier, Salvatore Ascione, Marco Bini, Denis Mattia Ciribilli, Giorgio Ascani e Gino Landi.

Per loro il trattorino rappresenta soprattutto uno strumento capace di rendere meno impegnative alcune attività svolte all’interno del progetto di agricoltura sociale e inclusiva.

La Rondine a Maccarello porta avanti questa esperienza da oltre dieci anni, coinvolgendo persone con disabilità in un percorso nel quale le attività agricole assumono anche una funzione sociale.

Il mezzo consentirà di sostituire, nelle operazioni di taglio dell’erba, l’attrezzatura manuale utilizzata fino a questo momento.

Fabio Fortuni racconta la mobilitazione

Durante la premiazione, il presidente della Pro Loco di San Maiano Fabio Fortuni ha ricordato come l’iniziativa sia nata proprio dall’appello diffuso dai ragazzi attraverso Instagram.

«Tutto è nato da quell’appello dei ragazzi su Instagram. In tanti hanno aderito con un contributo economico ed ancora una volta la comunità tifernate ha vinto, ha vinto la solidarietà e la voglia di stare insieme», ha dichiarato Fortuni durante la serata.

Il presidente ha inoltre ricordato i sostenitori che hanno contribuito economicamente all’acquisto del trattorino. Tra coloro che hanno partecipato alla raccolta viene indicato anche un imprenditore di Cerbara.

La risposta all’appello ha così coinvolto differenti componenti della comunità, accomunate dall’obiettivo di fornire alla cooperativa uno strumento richiesto direttamente dai protagonisti delle attività.

I ringraziamenti della Cooperativa La Rondine

Alla soddisfazione degli organizzatori si sono aggiunti i ringraziamenti dei responsabili delle realtà coinvolte nel progetto.

Il presidente della Cooperativa La Rondine Luciano Veschi e il presidente della Rondine a Maccarello Marco Romanelli hanno sottolineato il sostegno ricevuto dalla comunità locale.

«La Cooperativa La Rondine ringrazia per la sensibilità che ogni giorno ci viene dimostrata dalle persone del nostro comune. In particolare, in questa occasione, vogliamo esprimere la nostra gratitudine alla Pro Loco di San Maiano: questo trattorino andrà a facilitare in modo concreto il lavoro dei ragazzi della Rondine a Maccarello», hanno evidenziato.

Il risultato della raccolta assume quindi un significato pratico immediato, perché il mezzo verrà utilizzato nelle attività svolte quotidianamente.

Il messaggio del sindaco Luca Secondi

Alla serata è arrivato anche il messaggio del sindaco di Città di Castello Luca Secondi, trasmesso attraverso l’assessore Benedetta Calagreti.

Il primo cittadino ha espresso affetto, gratitudine e orgoglio nei confronti dei protagonisti dell’iniziativa, definendoli campioni anche per quanto rappresentano fuori dal terreno di gioco.

«Siete i nostri campioni. Vi vogliono bene», è il messaggio fatto arrivare dal sindaco ai giocatori e alle persone presenti.

Benedetta Calagreti ha definito l’iniziativa una bella pagina di vita solidale, sottolineando il valore della mobilitazione che ha permesso di trasformare una richiesta partita dai social in un aiuto concreto.

Dal campo di San Maiano fino al Quirinale

Per alcuni dei protagonisti della serata non si tratta della prima esperienza capace di ottenere un riconoscimento fuori dal territorio tifernate.

Il 18 ottobre 2023 alcuni di loro furono ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un progetto artistico e culturale dedicato ai maestri del Rinascimento.

Il lavoro era stato realizzato utilizzando il linguaggio dei simboli della comunicazione aumentativa e alternativa.

A distanza di quasi tre anni, una nuova esperienza li vede protagonisti, questa volta attraverso lo sport, l’agricoltura sociale e una mobilitazione nata attraverso i social network.

La vittoria sul campo di San Maiano si è così conclusa con un premio destinato a durare oltre la serata: un trattorino richiesto dagli stessi ragazzi e acquistato grazie al contributo della comunità, pronto ora a entrare nelle attività quotidiane della Rondine a Maccarello.