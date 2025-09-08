Solidarietà a Città di Castello, in 1000 per la Palestina

Piazza gremita di giovani e associazioni per la causa

Si è svolta in Piazza Matteotti a Città di Castello una manifestazione che ha radunato circa un migliaio di persone in sostegno alla Palestina. L’iniziativa, organizzata dal collettivo Valtiberina for Palestine, ha coinvolto cittadini, associazioni culturali, la comunità musulmana e delegazioni arrivate anche da San Giustino, Sansepolcro e altri centri dell’Alta Valle del Tevere.

La piazza, riempita da bandiere palestinesi e striscioni per la pace, ha accolto interventi e testimonianze che hanno dato voce a dolore, rabbia e richieste di giustizia. Tra i promotori, Nadir ha parlato con decisione del genocidio in corso a Gaza, denunciando la violenza sistematica subita dalla popolazione palestinese. Ha invitato a intraprendere azioni di boicottaggio civile ed economico, suggerendo l’uso dell’app “No Thanks” per evitare consumi che possano finanziare indirettamente lo Stato di Israele.

Accanto agli interventi civili, significativa è stata la presenza istituzionale del sindaco Luca Secondi, che ha espresso vicinanza alla causa palestinese, annunciando il sostegno del Comune a una raccolta firme per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Tra le proposte emerse, anche l’esposizione della bandiera palestinese sulla sede comunale.

Nel corso dell’evento hanno preso la parola figure come lo scrittore Soumaila Diawara e Nader Abu Mounshar, palestinese residente in Italia, che ha raccontato esperienze dirette di violenza e le preoccupazioni per i familiari rimasti in Cisgiordania. Queste testimonianze hanno dato corpo a un racconto di sofferenze vissute da decenni e spesso ignorate dalla comunità internazionale.

La manifestazione è stata arricchita da momenti artistici e simbolici, tra cui la costruzione collettiva di barchette di carta dedicate alla Sumud Flotilla e la lunga trascrizione su un rotolo dei nomi di oltre 20.000 bambini palestinesi morti dall’inizio del conflitto. Gesti che hanno dato profondità emotiva all’evento, sottolineando la volontà di trasformarlo in un percorso di consapevolezza e impegno civico.

Particolare rilievo ha avuto la partecipazione dei giovani, segnale di un rinnovato spirito civile. Presso lo stand allestito in piazza, i volontari hanno inoltre raccolto fondi destinati a Emergency, confermando il carattere concreto della mobilitazione.

Nel comunicato diffuso dal collettivo Valtiberina for Palestine, viene espresso un ringraziamento alle numerose realtà associative che hanno sostenuto l’iniziativa, tra cui CGIL Perugia, ANPI, Fondazione Perugia Assisi, Artea, Cinema Astra, Comunità dei Musulmani di Città di Castello, oltre a gruppi culturali, artistici e sociali del territorio.

L’evento ha rappresentato un momento di forte partecipazione collettiva, con l’invito a non disperdere le energie ma a proseguire nella costruzione di legami di solidarietà e nel rafforzamento dell’impegno per la pace.