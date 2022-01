Chiama o scrivi in redazione

Solida Umbertide, vince contro Nico Basket

Umbertide torna a vincere e convincere: contro Nico Basket la formazione di Staccini sfodera una bella prestazione salendo in cattedra nella ripresa. Le toscane restano aggrappate per due quarti, poi nella ripresa è monologo PFU che trascinata dai 18 di Moriconi e i 14 di Cabrini porta a casa la partita.

Fonte Ufficio Stampa

PF Umbertide

UMBERTIDE: Pompei, Giudice, Cabrini, Kotnis, Baldi

NICO: Nerini, Bacchini, Giglio Tos, Saric, Mattera

Cronaca – Il botta e risposta tra Giudice e Bacchini apre la contesa tra le due compagini. Baldi propizia il primo break (7-3), poi sale in cattedra Cabrini che insacca la tripla del 12-7. Nico Basket però reagisce subito e con Mattera e Saric impatta a quota 12. Cabrini colpisce nuovamente dalla lunga distanza con due triple (18-15), ma è l’equilibrio a farla da padrone con le due compagini che vanno al primo riposo sul 25-22. Nella seconda frazione è una grande azione di Umbertide finalizzata da Giudice ad aprire la gara.

Tintori risponde con un 2+1, ma Stroscio da sotto rimette quattro punti di margine. Moriconi colpisce da tre punti (32-27), ma Mattera replica tenendo incollata Nico Basket. La formazione di Staccini prova a riallungare sfruttando Olajide e Moriconi (38-29), ma Saric con il 2+1 e Giglio Tos dalla distanza riportano il margine a soli tre punti sul 38-35. Trama che non cambia con le due formazioni che vanno a riposo sul 44-41 per la PFU. Anche dopo la pausa lunga nessuna delle due compagini riesce a staccarsi, con l’equilibrio che regna anche dopo i primi due giri di orologio sul 49-47.

Olajide trova un 2+1, Moriconi segna da sotto con la formazione di Staccini che vola sul 56-49. Umbertide preme: Cabrini fa più nove, poi Nico Basket perde palla e Moriconi punisce con la tripla frontale del 61-49. L’ultimo acuto è di Paolocci, con il 2/2 in lunetta che vale il 65-51 al trentesimo. Nell’ultima frazione Giglio Tos è la prima ad andare segno, ma Stroscio replica con cinque punti in fila che valgono il 70-53 che porta Nieddu al timeout immediato. Al rientro in campo il copione è lo stesso: Moriconi spara la tripla del più venti, con Staccini che da spazio anche a Cassetta.

La giovane ragazza di Umbertide risponde subito presente, infilando la tripla del 78-58. Le ospiti none ne hanno più sbattendo puntualmente contro la difesa di Umbertide: Mattera prova a limitare i danni, ma Cassetta è una sentenza e infila un altro canestro dalla lunga distanza mandando i titoli di coda all’incontro. Il finale serve solo a sancire il punteggio: Umbertide vince 90-69.

Le parole di coach Staccini: “Abbiamo prodotto una ottima partita offensiva costruendo ottimi tiri e mettendoli con continuità. Difensivamente potevamo fare qualcosa di meglio ma sono molto contento della prova delle ragazze per l’impegno che ogni settimana mettono in allenamento”.

LA BOTTEGA DEL TARTUFO UMBERTIDE – NICO BASKET 90-69 (25-22, 44-41, 65-51)

UMBERTIDE: Pompei 3, Olajide 9, Giudice 7, Kotnis 8, Cabrini 14, Stroscio 9, Moriconi 18, Paolocci 6, Baldi 8, Cassetta 8. All.Staccini

NICO BASKET: Nerini 1, Bacchini 7, Tintori 9, Cibeca 2, Modini, Giangrasso 7, Farnesi 2, Mattera 15, Giglio Tos 14, Saric 12. All.Nieddu

CREDITS FOTO: MATTIA ZEBI