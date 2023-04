Sistemazione strada provinciale San Benedetto, cominciati interventi

“Dopo due interrogazioni in Provincia e svariate segnalazioni sulla sua pericolosità, finalmente nei giorni scorsi sono iniziati i lavori di sistemazione della strada provinciale 203 che collega Umbertide alla località di San Benedetto”: ad affermarlo con soddisfazione è il consigliere provinciale della Lega, Giovanni Dominici.

“Sempre per quanto riguarda la Sp 203, grazie al mio impegno in consiglio provinciale – prosegue Dominici – sono stati stanziati 450mila per alcuni interventi urgenti di messa in sicurezza di tale strada. L’inizio di questi lavori è una bellissima notizia e per questo non posso che essere soddisfatto, perché sono state date risposte immediate ai residenti della zona che li chiedevano a gran voce da anni”.

L’impegno comunque per la sistemazione delle strade del territorio non finisce qui: “Per la SP 142.1 (tratto Umbertide-Preggio) – afferma il consigliere leghista – sono previsti interventi di riqualificazione dei piani viari per un importo complessivo di 191mila euro nel prossimo triennio. Per la SP 142.3 (Sant’Andrea di Sorbello-Preggio) è in programma il prossimo anno una riqualificazione per un importo di 120mila euro. Per la SP 170 (tratto che va da via Angeloni fino a Montecorona) è inserita la riqualificazione dei piani viari per importo complessivo di 410mila euro, con lavori di 210mila euro nel prossimo biennio e di 200mila euro nelle annualità successive. Infine, per quanto riguarda i territori a noi limitrofi per la Sp 143 da località Trecine a Lisciano Niccone, sono previsti riqualificazione dei piani viari per un importo complessivo di 110mila euro nel prossimo biennio”.

Conclude Dominici: “Continuerò a monitorare la situazione, controllando il rispetto dei cronoprogramma e la perfetta riuscita dei lavori”.