Sisma Umbertide Perugia, Anci Umbria ProCiv in prima linea

Hanno garantito un supporto telefonico ed in presenza presso i Coc (Centri operativi comunali) attivati seguendo varie attività, dal censimento danni all’assistenza alla popolazione, il tutto coordinandosi con la Regione Umbria. Sono in piena operatività i tecnici di Anci Umbria ProCiv in occasione del sisma che nei giorni scorsi ha colpito la zona di Umbertide e Perugia.

“Ci siamo attivati fin dal primo momento – ha dichiarato la presidente di Anci Umbria ProCiv, Letizia Michelini (sindaco di Monte Santa Maria Tiberina) – aiutando dove c’era bisogno. I sindaci dei Comuni coinvolti ci hanno ringraziato per la collaborazione, soprattutto per il supporto in loco e tecnico che gli stiamo dando. Anche quello che è successo in questi giorni riporta l’attenzione sulla necessità impellente di cercare delle soluzioni che ci permettano di affrontare questi eventi calamitosi cercando di attutire i danni il più possibile. E’ il momento che i Comuni prendano consapevolezza di questo”.