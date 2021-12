Sindaco Secondi incontra Comandante Regionale Guardia di Finanza

Il sindaco, Luca Secondi, ha incontrato stamattina nelle residenza municipale tifernate il Comandante Regionale, Generale di Brigata della Guardia di Finanza, Alberto Reda. All’incontro che si è svolto presso la residenza municipale ha partecipato anche il nuovo nuovo comandante della Tenenza di Città di Castello, sottotenente, Daniele Maggioni subentrato ad inizio novembre scorso al Luogotenente C.S. Pier Luigi Bettoni.

Nel corso dell’incontro cordiale, il primo cittadino tifernate ha avuto modo di manifestare e rinnovare l’apprezzamento dell’istituzione per il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza nel territorio e per le molte sinergie attivate tra l’ente e il corpo per la promozione della legalità. “Abbiamo concordato insieme di rafforzare ulteriormente la nostra collaborazione in stretta sinergia con le forze dell’ordine, la polizia, il nostro corpo di polizia municipale – ha precisato il sindaco Secondi – con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legge”. Al termine dell’incontro il sindaco ha consegnato al Generale Reda una copia del catalogo della mostra “Raffaello giovane e il suo sguardo a Città di Castello ”.