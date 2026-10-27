Simona Nunzi attraversa lo Stretto dopo una grave patologia!

Il sindaco premia la nuotatrice tifernate per la sua impresa

📌 FLASH NEWS – Simona Nunzi, 51 anni, ha attraversato a nuoto lo Stretto di Messina dopo una grave malattia. Il sindaco Luca Secondi le ha consegnato una targa a Città di Castello, davanti ai familiari, a tanti amici e ai colleghi di lavoro.

Una traversata a nuoto di oltre quattro chilometri, dalla Calabria alla Sicilia, dopo un lungo percorso di cura. È l’impresa di Simona Nunzi, 51 anni, alla quale il Comune di Città di Castello ha consegnato una targa ufficiale durante una cerimonia nella sala consiliare.

Il riconoscimento è stato consegnato questa mattina dal sindaco Luca Secondi, alla presenza dei familiari della nuotatrice, di amici e colleghi di lavoro. L’atleta tifernate ha affrontato lo Stretto di Messina dopo aver superato una grave malattia, grazie alle cure e alla collaborazione tra gli ospedali di Città di Castello e Perugia.

La traversata dello Stretto di Messina

Simona Nunzi ha completato la traversata in un’ora e 12 minuti, percorrendo a nuoto oltre quattro chilometri tra le due sponde dello Stretto. Una prova preparata attraverso allenamenti costanti sia in piscina sia in mare.

Ad accompagnarla nella preparazione sono stati il coach Francesco Serafini e il tecnico Daniele Meotti, che ha seguito la parte atletica. Al termine dell’impresa, Simona Nunzi ha condiviso la gioia del traguardo con il marito Alessandro Barelli e con i figli Riccardo e Chiara.

La decisione di affrontare la traversata è arrivata dopo la malattia e il lungo percorso che l’ha portata alla guarigione. La nuotatrice ha indicato nello sport, insieme alle cure e alla vicinanza delle persone care, uno degli elementi che l’hanno sostenuta durante la sua esperienza.

Il riconoscimento nella sala consiliare

La targa consegnata dal sindaco richiama la forza di volontà e la passione sportiva di Simona Nunzi, riconoscendo nella sua storia un messaggio di speranza e rinascita. Luca Secondi ha definito la vicenda motivo di «orgoglio di una intera comunità».

Alla cerimonia hanno partecipato anche le sorelle dell’Istituto Sacro Cuore, dove Simona Nunzi lavora da alcuni anni. Con loro era presente la madre superiora, suor Daniela Littamè.

Tra le persone intervenute anche Daniela Salacchi, amica della nuotatrice e responsabile dei servizi demografici del Comune di Città di Castello. Nel corso dell’incontro ha letto un messaggio dedicato a Simona Nunzi, esprimendole affetto e amicizia.

Il ringraziamento di Simona Nunzi

Al termine della cerimonia, Simona Nunzi ha ringraziato quanti le sono stati vicini durante la malattia e nel percorso successivo. Ha ricordato il ruolo delle cure, della preghiera, della famiglia e dello sport, insieme all’affetto delle persone che le vogliono bene.

«Oggi è il giorno più bello della mia vita, grazie a tutti voi», ha detto la nuotatrice, rivolgendosi ai presenti nella sala consiliare.