Sideri guida il futuro del Città di Castello Pallavolo

Direttore tecnico e guida di Under 19 e Serie C maschile

📌 FLASH NEWS – Enzo Sideri sarà direttore tecnico del Città di Castello Pallavolo e guiderà l’Under 19, impegnata anche nella Serie C maschile. La società investe sui giovani tornando a disputare tutti i campionati dall’Under 12 all’Under 19.

Enzo Sideri assume un ruolo centrale nel progetto tecnico e giovanile del Città di Castello Pallavolo. Il tecnico tifernate sarà il nuovo direttore tecnico della società e, contemporaneamente, guiderà il gruppo Under 19, formazione che parteciperà anche al campionato regionale maschile di Serie C.

La scelta si inserisce nel programma con cui il club biancorosso intende rafforzare il proprio settore giovanile, tornando a partecipare a tutti i campionati di categoria compresi tra Under 12 e Under 19. Il progetto comprenderà anche una Scuola di Pallavolo riservata ai bambini dai 5 ai 9 anni.

A Sideri sarà affidato inoltre il coordinamento del lavoro tecnico e della programmazione delle diverse formazioni giovanili, con l’obiettivo di costruire un percorso nel quale crescita individuale e sviluppo delle squadre procedano insieme.

Sideri alla guida dell’Under 19 e della Serie C

L’impegno diretto sul campo riguarderà innanzitutto il gruppo Under 19, che avrà un doppio percorso agonistico partecipando anche al massimo campionato regionale maschile di Serie C.

La formazione giovanile sarà integrata da alcuni dei protagonisti della rinascita della pallavolo tifernate. La loro presenza dovrà garantire l’esperienza necessaria per affrontare una competizione impegnativa come la Serie C e, contemporaneamente, permettere ai giocatori più giovani di confrontarsi con compagni che hanno già maturato un percorso all’interno della società.

Il lavoro quotidiano rappresenterà il fulcro dell’attività. La stagione viene considerata particolarmente importante proprio perché dovrà mettere insieme formazione dei giovani ed esigenze di un campionato regionale senior.

Un protagonista della rinascita biancorossa

La società affida questo percorso a un tecnico profondamente legato alla storia della pallavolo locale. Enzo Sideri è stato protagonista della rinascita sportiva del Città di Castello Pallavolo e del ritorno del club in un campionato nazionale.

Il nuovo incarico gli consentirà di mettere il proprio patrimonio di esperienza tecnica a disposizione dei ragazzi che stanno affrontando le prime fasi del loro percorso agonistico.

Il progetto punta anche sulla conoscenza dell’ambiente e sul rapporto costruito nel tempo da Sideri con la pallavolo tifernate e con i colori biancorossi. Il suo compito non sarà quindi circoscritto alla conduzione di una singola squadra, ma comprenderà la supervisione tecnica dell’intero percorso giovanile.

Dalla squadra di Fausto Polidori al nuovo progetto

Il percorso sportivo di Enzo Sideri affonda le proprie radici nella storia della pallavolo maschile di Città di Castello. È stato infatti uno dei pionieri del movimento tifernate e componente di una squadra costruita interamente con giocatori della città.

Quella formazione era guidata dal Maestro Fausto Polidori, affiancato da Beppe Cuccarini e da un allora giovanissimo Andrea Radici. Un gruppo capace di imporsi all’attenzione della pallavolo italiana e di contribuire alla costruzione della tradizione sportiva locale.

Sideri ricopriva il ruolo di regista, inserendosi in quella che viene considerata una vera e propria scuola tifernate di palleggiatori, capace negli anni di formare numerosi interpreti del ruolo.

La tradizione tifernate dei palleggiatori

La capacità di Città di Castello di formare registi è stata ricordata recentemente anche dal professor Angelo Lorenzetti, durante un corso di aggiornamento rivolto ai tecnici umbri.

Nel percorso storico vengono ricordati Nisi, Mancini, Sideri, Giogli, Crispoltoni, Panizzi, Pettinelli, Fiorucci e Marini, fino alle generazioni più recenti rappresentate da Cherubini, Magrini, Hamza, Panizzi e Dolfi.

Una continuità che il nuovo progetto giovanile intende preservare attraverso un’attività tecnica strutturata e una programmazione che accompagni i ragazzi durante le diverse fasi della loro crescita.

La formazione individuale degli atleti diventa quindi uno dei punti principali del lavoro affidato al nuovo direttore tecnico.

Investimento su tutte le categorie giovanili

Il Città di Castello Pallavolo ha deciso di ampliare in maniera significativa la propria presenza nei campionati giovanili. La società sarà infatti impegnata in tutte le categorie dall’Under 12 all’Under 19.

Per i più piccoli sarà inoltre disponibile una Scuola di Pallavolo destinata alla fascia compresa tra i 5 e i 9 anni, con l’obiettivo di offrire un primo contatto con questa disciplina sportiva.

Per gli altri ragazzi sarà possibile partecipare a uno oppure a due campionati, secondo il percorso individuato e la fascia di appartenenza.

La programmazione tiene conto anche delle modifiche introdotte dalla Federazione Italiana Pallavolo, che, dopo il periodo collegato alla pandemia di Covid, è tornata a restringere le fasce di età previste per i campionati giovanili.

Un progetto aperto ai giovani della vallata

Con l’incarico affidato a Enzo Sideri, il Città di Castello Pallavolo punta a rafforzare il proprio ruolo anche oltre i confini cittadini. L’intenzione dichiarata è quella di diventare nuovamente un punto di riferimento per i giovani della vallata interessati ad avvicinarsi alla pallavolo o a proseguire il proprio percorso sportivo.

Il direttore tecnico avrà il compito di coordinare il lavoro degli allenatori e la programmazione dei gruppi, garantendo una linea tecnica comune all’interno del settore giovanile.

L’impostazione prevede un’attività fondata sulla continuità degli allenamenti e sulla possibilità di accompagnare ciascun atleta verso il massimo livello raggiungibile in relazione alle proprie caratteristiche.

Crescita individuale al servizio della squadra

Alla base del progetto resta la volontà di coniugare divertimento, formazione e lavoro quotidiano. L’obiettivo non viene limitato ai risultati dei singoli campionati, ma comprende lo sviluppo tecnico dei ragazzi e la loro capacità di inserirsi progressivamente nel gioco di squadra.

Il percorso affidato a Enzo Sideri parte dal principio secondo cui la crescita individuale assume maggiore valore quando viene messa al servizio del gruppo.

Under 19 e Serie C rappresenteranno il livello più avanzato di questa impostazione, mentre le categorie inferiori e la Scuola di Pallavolo dovranno costruire le basi per il futuro. Il Città di Castello Pallavolo torna così a investire sull’intera filiera giovanile, affidandone il coordinamento tecnico a una figura strettamente legata alla storia e alla rinascita della società biancorossa.