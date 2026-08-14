Sicurezza urbana rafforzata con controlli mirati di Trestina

Operazioni della Polizia di Stato nei vasti territori locali

📌 FLASH NEWS – Intensa attività di vigilanza da parte della Polizia di Stato nella frazione di Trestina per contrastare i reati predatori e garantire maggiore sicurezza ai cittadini mediante controlli capillari e verifiche costanti agli esercizi commerciali

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Città di Castello, 17 agosto 2026 – La Polizia di Stato di Città di Castello ha recentemente eseguito un piano straordinario di monitoraggio del territorio, concentrando i propri sforzi operativi nella popolosa frazione di Trestina. L’iniziativa risponde a una strategia consolidata volta a elevare gli standard di sicurezza pubblica, operando in modo particolare lungo le arterie stradali maggiormente percorse e all’interno dei contesti urbani caratterizzati da una maggiore aggregazione sociale. L’obiettivo primario dell’attività rimane la prevenzione di qualsiasi forma di illegalità, con un focus specifico orientato al contrasto dei fenomeni di criminalità predatoria, come riporta il comunicato della Polizia di Stato.

Nel corso delle operazioni serali, gli agenti hanno effettuato ispezioni mirate presso diverse attività commerciali presenti nell’area. Tali verifiche sono finalizzate a garantire il rispetto delle normative vigenti e a promuovere un ambiente sicuro per la clientela e per gli stessi operatori economici. Durante lo svolgimento del servizio, il personale operante ha proceduto all’identificazione di circa sessanta persone e al controllo accurato di oltre quaranta veicoli in transito. L’attività di vigilanza ha permesso di monitorare attentamente i luoghi di ritrovo abituali, mantenendo una presenza costante e visibile tra la popolazione.

Gli interventi pianificati rappresentano un tassello importante di una più ampia cornice di prevenzione che vede le Forze dell’Ordine impegnate a presidiare il comprensorio in modo sempre più sistematico. La programmazione dei servizi proseguirà durante le prossime settimane, seguendo un criterio di rotazione che interesserà diverse zone del distretto. Ogni operazione verrà costantemente modulata in base all’analisi dei rischi e alle specifiche necessità di sicurezza rilevate sul campo. La vicinanza alle esigenze della cittadinanza costituisce il presupposto fondamentale di questa iniziativa, che mira a consolidare la percezione di tranquillità pubblica e a prevenire, in modo tempestivo, potenziali criticità per la collettività.