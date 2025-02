Sicurezza idrogeologica: avanzano i lavori su Fosso Rio e Tevere

Sicurezza idrogeologica – Procedono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza del Fosso Rio e di un tratto della sponda sinistra del fiume Tevere, finanziati con 480mila euro. L’obiettivo è mitigare il rischio idrogeologico nelle aree più esposte, rafforzando la stabilità delle sponde e migliorando il deflusso delle acque.

Sul Fosso Rio sono già stati completati lavori fondamentali, tra cui la rimozione della vegetazione nell’alveo, la risagomatura della sezione idraulica per facilitare il flusso dell’acqua e il riempimento di una buca profonda nei pressi di un impianto industriale, riducendo il pericolo per le strutture vicine. Nei prossimi giorni prenderà il via la posa di massi naturali per la creazione di scogliere, con lo scopo di proteggere sponde e fondo alveo dall’erosione.

Parallelamente, sul Tevere si interviene lungo la sponda sinistra, in corrispondenza di via dei Falegnami, dove l’erosione ha compromesso la stabilità di un collettore fognario per acque bianche. Qui è previsto il riempimento della zona interessata, il prolungamento dei collettori e la realizzazione di scogliere in massi ciclopici per stabilizzare l’argine.

Il Sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini sottolineano l’importanza di questi interventi per la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini. Le opere rientrano in un più ampio piano di manutenzione e prevenzione, volto a rafforzare le infrastrutture e ridurre il rischio idrogeologico.