Sicurezza: controlli a Città di Castello e sequestri di armi

Un arresto e diverse denunce per droga in tutta l’Alta Valle

Sicurezza – Le forze dell’ordine hanno impresso una decisa accelerata alle attività di contrasto alla criminalità nell’area dell’Alta Valle del Tevere. Attraverso una pianificazione meticolosa, i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno presidiato capillarmente i comuni di Umbertide, Citerna e San Giustino.

L’obiettivo primario dell’operazione è stato quello di saturare le zone sensibili, fornendo una risposta immediata al fenomeno dei furti e garantendo una vigilanza dinamica sulle principali arterie stradali. La presenza massiccia di pattuglie ha permesso di monitorare i flussi di transito, intercettando potenziali situazioni di rischio prima che potessero degenerare in illeciti.

Verifiche serrate su automobilisti e residenti

L’azione di controllo si è sviluppata attraverso un modulo operativo flessibile che ha alternato posti di blocco statici a perlustrazioni rapide nelle aree periferiche. Durante il servizio, i militari hanno sottoposto a verifiche puntuali 23 veicoli e identificato formalmente 54 persone. Questa strategia di monitoraggio costante ha consentito di incrociare i dati dei soggetti fermati con le banche dati delle forze di polizia, permettendo di individuare rapidamente individui già noti agli uffici o con profili di pericolosità sociale. L’attenzione si è concentrata specialmente sugli accessi ai centri abitati per scoraggiare l’ingresso di malintenzionati.

Sequestro di armi bianche e contrasto alle droghe

Il bilancio operativo ha registrato interventi significativi sul fronte della pubblica incolumità. Un giovane di vent’anni, residente proprio a Città di Castello, è stato deferito alla Procura della Repubblica di Perugia dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico senza giustificato motivo. L’arma è stata immediatamente confiscata dai Carabinieri per evitare che potesse essere utilizzata in contesti violenti. Parallelamente, l’attività di contrasto agli stupefacenti ha portato alla segnalazione di quattro persone alla Prefettura. I soggetti sono stati sorpresi con modiche quantità di droga per uso personale, facendo scattare le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Tolleranza zero per le violazioni del codice stradale

La sicurezza stradale ha rappresentato un pilastro fondamentale del dispositivo di controllo territoriale. I militari hanno elevato complessivamente cinque sanzioni per diverse infrazioni, ma l’intervento più rilevante ha riguardato la guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. Un conducente è stato infatti rimosso dalla circolazione dopo essere risultato positivo all’alcoltest; l’immediato ritiro della patente e il sequestro del mezzo hanno concluso l’accertamento. Questa linea di estrema fermezza punta a ridurre drasticamente il pericolo di incidenti stradali, tutelando la vita dei cittadini e assicurando che le strade provinciali restino percorribili in totale serenità.

Prospettive per il mantenimento della legalità

L’intervento coordinato non rimarrà un fatto isolato nel panorama della prevenzione locale. Il Comando dell’Arma ha già predisposto un calendario di servizi analoghi che interesseranno l’intera provincia di Perugia nelle prossime settimane. La strategia prevede di mantenere un presidio visibile e rassicurante nei luoghi di aggregazione e nelle zone residenziali più isolate. Rafforzare il legame di fiducia con la cittadinanza e aumentare la percezione di protezione restano le priorità assolute, confermando l’impegno istituzionale nel contrastare ogni forma di degrado e illegalità diffusa sul territorio umbro.