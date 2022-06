Si separano le strade di Kotnis e Umbertide

Si separano dopo 3 anni le strade sportive della PFU dell’atleta polacca Aneta Kotnis. Aneta è arrivata ad Umbertide, proveniente dal CUS Cagliari, nella stagione 2019/2020 e fin da subito è stata una giocatrice importante sia per Coach Sandro Contu prima, sia per Coach Staccini poi.

In questi tre anni è stata preziosa negli equilibri della squadra, ed è stata punto di riferimento per le più giovani, data la sua esperienza. Ha fatto parte del gruppo bianco azzurro che ha raggiunto la qualificazione a 3 Final Eight di Coppa Italia, i quarti di finale play off nella stagione 2020/2021, e la finale play off di questa stagione. E proprio nei recenti play off Aneta è stata determinante, giocando ad altissimi livelli.

Tutta la PFU e i suoi tifosi salutano con grande affetto Aneta, e le augurano il meglio per il prosieguo della sua vita dentro e fuori dal campo!