Servizio Civile Universale, Comune di Umbertide presenta “Me ne importa”

Gli operatori volontari saranno preziosi collaboratori per aumentare le attività di assistenza scolastica, migliorare il trasporto scolastico e potenziare le occasioni di aggregazione extrascolastiche.

I posti a disposizione sono otto. La durata del servizio è di dodici mesi. Agli operatori volontari in servizio civile universale spetta un assegno mensile di 439,50 euro.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline. serviziocivile.it

Condizione necessaria per accedere alla piattaforma è, sistema di autenticazione che permette l’accesso a vari servizi identificando l’utente con una identità digitale. Si può utilizzare esclusivamente le credenziali (nome utente e password) intestate al candidato che intende presentare la domanda. Lo SPID viene fornito da provider abilitati: l’elenco aggiornato dei provider è disponibile all’indirizzo: https://www.spid.gov.it/ richiedi-spid . Da considerare la tempistica per l’ottenimento dello SPID stesso: da alcune ore a qualche giorno.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.

Per informazioni sui progetti in dettaglio può essere visitato il sito https://scn. arciserviziocivile.it (percorso da fare: pagina progetti, cliccare Progetti Italia, cliccare Mappa in Umbria, aprire Progetto “Me ne importa”).