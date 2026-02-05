Sequestro blocca locale abusivo a Città di Castello: sigilli

Controlli interforze chiudono un esercizio pubblico non sicuro

Le autorità di pubblica sicurezza hanno inferto un colpo decisivo all’illegalità amministrativa nel cuore dell’Umbria. Durante un’operazione coordinata tra diverse forze dell’ordine, la Polizia di Stato di Perugia e la Guardia di Finanza hanno eseguito il sequestro preventivo di un esercizio pubblico situato nel territorio di Città di Castello. L’intervento si è reso necessario per interrompere immediatamente un’attività di intrattenimento che veniva esercitata in modo totalmente abusivo, violando le normative vigenti e mettendo a rischio chi frequentava la struttura.

Blitz interforze e irregolarità strutturali

L’azione ha visto il coinvolgimento sinergico del Commissariato locale, della Divisione P.A.S., dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale. Gli accertamenti tecnici hanno portato alla luce una situazione di grave pericolo per l’incolumità pubblica. Il locale, infatti, pur avendo presentato una documentazione iniziale limitata alla sola somministrazione di cibi e bevande, operava di fatto come una vera e propria discoteca o sala da ballo senza possedere i requisiti minimi di sicurezza. Il provvedimento di sigilli preventivi, emesso ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, mira a impedire che la prosecuzione di tali eventi possa degenerare in incidenti o tragedie legate alla mancanza di uscite di emergenza adeguate e standard strutturali certificati.

Verifiche fiscali e unità cinofile sul campo

L’operazione non si è limitata agli aspetti amministrativi. Le unità cinofile del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno setacciato l’area e controllato gli avventori presenti al momento del blitz. Parallelamente, le Fiamme Gialle hanno avviato accertamenti rigorosi sulla posizione lavorativa di tre dipendenti identificati all’interno della struttura, per verificare la regolarità dei contratti e degli obblighi previdenziali. In questo contesto, una delle collaboratrici è stata trovata in possesso di sostanze stupefacenti, elemento che aggrava ulteriormente il quadro della gestione del sito.

Denunce penali e sanzioni amministrative pesanti

Il gestore dell’attività deve ora rispondere di diverse accuse davanti all’Autorità Giudiziaria. È stato infatti deferito per l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e per la violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Oltre alle implicazioni penali, la Polizia Locale ha notificato un’ordinanza di cessazione immediata di ogni attività a causa della perdita dei requisiti soggettivi necessari per legge. Le sanzioni pecuniarie collegate alle irregolarità riscontrate sono pesantissime e possono arrivare a toccare i 16.000 euro.

Strategia provinciale per la legalità e la sicurezza

L’intervento eseguito a Città di Castello non è un caso isolato, ma fa parte di un piano d’azione meticoloso stabilito dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’obiettivo è quello di garantire che ogni spazio di aggregazione rispetti fedelmente le regole, tutelando sia la libera concorrenza tra imprese oneste sia, soprattutto, la vita dei cittadini. Le autorità hanno già confermato che i monitoraggi interforze proseguiranno con intensità nelle prossime settimane, mantenendo alta l’attenzione sui locali della movida e sulle strutture che ospitano eventi pubblici.