Sei candidati sindaco e 200 aspiranti consiglieri, i nomi elezioni Umbertide

Sei candidati sindaco – A Umbertide, uno dei sette Comuni umbri dove i cittadini saranno chiamati il 14 e 15 maggio a eleggere sindaci e consiglieri, come nel 2018 saranno sei i candidati sindaco. In tutto si parla di 14 liste per oltre 200 aspiranti consiglieri e una sola donna per la carica di primo cittadino.

Il sindaco uscente Luca Carizia, si ricandida sostenuto da FdI, Lega, FI e due civiche. Carizia avrà come sfidanti Sauro Anniboletti, 71 anni, intorno al quale si è compattato il centrosinistra che schiererà Umbertide cambia, CiviciX, Alleanza Verdi-Sinistra, Sinistra per Umbertide, Umbertide partecipa, Pd, Psi, Liberalsocialisti e Socialismo XXI secolo.

Il M5s punterà sul 59enne Giampaolo Conti, dipendente di Umbria mobilità e consigliere comunale per i pentastellati. L’unica donna in corsa sarà la 58enne Roberta Nanni per Patto23, la coalizione che ha l’ambizione di essere il nuovo «grande polo progressista», dentro il quale ci sono Azione, Amici per Umbertide e Umbertide civica.

Il più giovane candidato è il 31enne ingegnere Federico Rondoni, tre lauree, il primo a farsi avanti fin da febbraio con la nuova formazione chiamata Corrente.

Poi c’è Pier Giacomo Tosti, 38enne consulente finanziario, ex assessore della giunta Carizia che, settimane fa, ha annunciato la propria corsa in solitaria con la lista Libera il futuro.

LUCA CARIZIA

Lega

Giacomo Carlesi, Roberto Cavalaglio, Francesco Cenciarini, Luigi D’Aversa, Marta Diarena, Giovanni Dominici, Claudia Fagnucci, Alessio Ferranti, Marianna Franceschini, Cinzia Gaggiotti, Marina Minciotti, Andrea Moretti, Alessio Silvestrelli, Ettore Spatoloni, Daniele Tempobuono, Tania Turchi

Fratelli d’Italia

Bartolini Federica, Cavedon Lorenzo, Curti Emanuele, Renato D’Ambrosio, Riccardo Deiana, Marco Floridi, Claudio Lisetti, Annalisa Mierla, Antonio Molinari, Giovanna Monni, Barbara Orlandi, Simone Riccardini, Luca Santinelli, Martina Giovanna Sarti, Claudia Sonaglia, Erika Sorchi

Forza Italia

Antonio Babucci,Marisol del Rocio Briones Palacios, Lorenzina Caseti, Matteo Fortuna Ristori, Andreina Giornelli, Alessio Giottoli, Edelvais Grassini, Liana Lucaccioni, Renato Lucchetti, Estelia Nanni, Bruno Pialli, Giovanna Sivo

Umbertide per Carizia sindaco

Alessandro Villarini, Giuseppe Barberi, Alessandro Butini, Silvia Cecchetti, Letizia Diamanti, Alessio Fiorucci, Claudia Gabarrini, Adriano Giubilei, Klea Kajmaku, Simone Martini, Giulia Medici, Nicola Moretti, Michele Palazzini, Rosalia Sasso, Giada Sonaglia, Rosita Zucchini

Umbertide in movimento

Michele Bernacchi, Catia Milli, Fabrizio Morelli, David Galmacci, Mattia Venturelli, Antonio Vantaggi, Roberto Coletti, Kica Kozma, Salvo Kajmaku, Scilla Minelli, Samuele Ventanni, Laila Rossini, Alessia Pedana, Joseph Quaranta, Lucia Cautiero, Maria Chiara Tambaro

SAURO ANNIBOLETTI

Partito Democratico

Martina Alunni, Ilenia Bartocci o Guardabassi, Patrizia Belardinelli, Celeste Bocciolini, Giorgia Capaccioni, Filippo Corbucci, Antonello Faloci, Tommaso Fiorucci, Marco Floridi, Silvia Marinelli, Elisa Mariotti, Spartaco Montanucci, Massimo Moretti, Tiziano Riberti, Elisa Tommasi, Leonardo Tosti

Umbertide Partecipa

Marco Locchi, Marcello Alunni, Stefano Alunno, Rossana Longino, Pasquale Bartolomei, Barbara Bei, Manuel Fiorucci, Paolo Giannelli, Annamaria Luchetti, Petronela Motriuc, Oriella Passeri, Loredana Pesce, Franca Sonaglia, Gabriele Tacchi, Anna Ventrella, Sandro Zucchini

Umbertide Cambia Riformisti

Liliana Bellucci, Cristina Bernardini, Stefano Cesarini, Giovanni Ciocchetti, Stefano Conti, Fatmir Gjoni, Marianna Lionello, Diego Marchetti, Riccardo Minelli, Irene Moscatelli, Paivi Harriet Nardi, Patricia Madaleine Annamaria Pintus, Renzo Renzini, Diego Simonetti, Luca Squartini, Alessio Tardocchi

Sinistra per Umbertide-Alleanza Verdi-Sinistra

Anna Villarini, Massimo Casagrande, Monica Castellini, Nicola Ceccarelli, Fabiola Cecchetti, Massimo Ciucci Alunni, Pasquale Fagiani, Fabio Fondacci, Jessica Franchi, Giada Grilli, Leonardo Grilli, Pietro Grilli, Antonino Monti, Gabriele Pinzaglia, Cristina Scarabattoli, Viviana Gisella Torres Munizaga

ROBERTA NANNI

Patto23

Gabriele Violini, Rita Mommi, Sara Pazzaglia, Roberto Magrini, Federico Radicchi, Valentina Salvati, Marisa Giovannoni, Sonia Bartocci o Guardabassi, Muriel Coletti, Mirko Babucci, Alberto Bartolini, Laura Tani, Luigino Orazi, Khadija Kessou, Elena Paciotti, Alice Mancini

FEDERICO RONDONI

Corrente

Simone Davide Araya, Latifa Bennani, Enrica Berta, Michele Cangemi, Elona Cela, Elena Cerrini, Matteo Cesarini, Tommaso Fisicaro, Daniele Fondacci, Hind Fourari, Alessio Mariani, Giada Mariani, Laura Ragni, Margherita Rondoni, Gianluca Rosi, Filippo Ubaldi

PIER GIACOMO TOSTI

LiberaIlFuturo

Sara Pierucci, Francesco Caracchini, Ivano Pino, Michela Censini, Andrea Capecci, Silvano Poggioni, Virginia Gnoni, Marco Maestri, Marco Burzigotti, Sofia Boldrini, Sonia Tacchi, Alessio Cerrini, Desiree La Marca, Ilenia Radicchi, Michele Staccini

Spazio Civico Comune

Ilaria Napolitano, Ilenia Fiorucci, Gaetano Brunetti, Diego Gega, Rosita Burzigotti, Benedetta Bartolini, Salvatore Pierucci, Sofia Gazzaneo, Giuseppe Pacini, Chiara Busti, Rosario Pira, Laura Meloni, Elia Laurenzi, Sara Massetti

GIAMPAOLO CONTI

Movimento 5 Stelle

Maria Grazia Moretti, Angelo Ubaldi, Claudia Orticagli, Francesco Maria Candelori, Eleonora Stacchetti, Claudio Bottaccioli, Lorenzo Accardi, Marco Mennini, Paolo Merli, Marco Montanucci, Maria Ida Pannacci, Madia Alò, Silvia Orticagli, Mauro Sollevanti.