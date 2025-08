Scuola Musica Puccini: aperto il bando per i docenti

Domande entro il 1° settembre, per insegnare a 230 allievi

Le iscrizioni al nuovo Elenco Docenti della Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” di Città di Castello, sono ufficialmente aperte destinate alla formazione della squadra di insegnanti per l’anno scolastico 2025-2026. Il bando scade il 1° settembre 2025 alle ore 23.59 per presentare la propria domanda di iscrizione. Potranno partecipare laureati in discipline musicali e docenti con almeno tre anni di esperienza documentabile, in particolare per le materie dell’indirizzo moderno dove non esiste un diploma di laurea specifico. La scuola accoglierà anche quest’anno oltre 230 allievi, suddivisi tra corsi di indirizzo classico e moderno, in un’offerta che spazia dalla musica colta al repertorio contemporaneo.

“Il nuovo anno scolastico inizierà il 1° ottobre e, come ogni anno, il reclutamento degli insegnanti è uno dei passaggi più importanti”, ha dichiarato Michela Botteghi, assessore alla Cultura del Comune. “La qualità dei docenti è l’anima della nostra scuola, che sta crescendo sia in numero di iscritti sia in attività e riconoscimenti”.

I candidati dovranno indicare nella domanda:

La sezione d’insegnamento scelta : A) Indirizzo Classico, B) Indirizzo Moderno

La tipologia di insegnamento (strumento o disciplina)

La disponibilità settimanale all’insegnamento

Per l’indirizzo classico è obbligatorio possedere un diploma di laurea nella materia scelta.

Per l’indirizzo moderno, in assenza di titolo specifico, è richiesto un minimo di tre anni di esperienza documentabile nell’insegnamento (presso scuole pubbliche, private o tramite attività privata regolarmente tracciata). Il curriculum vitae dovrà essere compilato in formato europeo seguendo il modello allegato (Allegato B).

Le domande possono essere inviate in due modalità:

PEC all’indirizzo: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it Cartaceo, consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, con plico chiuso riportante all’esterno: nome e indirizzo del mittente

dicitura: “Contiene istanza alla costituzione del nuovo Elenco dei Docenti delle materie musicali, per il conferimento di incarichi professionali di insegnamento presso e per conto della Scuola Comunale di Musica Giacomo Puccini di Città di Castello”

Il modulo di domanda e tutte le informazioni dettagliate sono disponibili sul portale del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, al link:

https://shorturl.at/qvOES

La documentazione completa è accessibile al link:

https://trasparenza.comune.cittadicastello.pg.it

Restano sempre attive le preiscrizioni per chi desidera iniziare a frequentare i corsi di musica. Compilare il form online disponibile sul sito del Comune: Modulo preiscrizione Scuola di Musica