Scuola Monini: aula outdoor con energia solare

11 Novembre 2025 Istruzione, Ultime notizie, Umbertide 0
Scuola Monini: aula outdoor con energia solare

Educazione sostenibile e colori per i bimbi di Umbertide

Procedono con ritmo costante i lavori per la nuova aula all’aperto della scuola dell’infanzia “Marcella Monini” di Umbertide, un progetto che unisce innovazione didattica e sostenibilità ambientale. L’intervento, finanziato con 90mila euro provenienti da fondi del Ministero dell’Interno, prevede la realizzazione di uno spazio educativo di 100 metri quadrati, coperto da una struttura trasparente e colorata, pensata per stimolare la curiosità e il benessere dei bambini.

Il cuore tecnologico dell’aula sarà un impianto fotovoltaico da 15 Kilowatt, che garantirà un miglioramento della classe energetica dell’edificio e una significativa riduzione dei consumi. L’ambiente sarà concepito per favorire l’apprendimento immersivo, con attività didattiche svolte a diretto contatto con la natura.

L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia dell’Amministrazione comunale, che ha già investito in un impianto fotovoltaico da 30 Kilowatt presso la piscina comunale di via Morandi, anch’esso realizzato con 90mila euro. Il sindaco Luca Carizia e l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Villarini sottolineano l’impegno verso un territorio più efficiente e decoroso, dove l’ambiente diventa protagonista delle scelte pubbliche.

La nuova aula outdoor rappresenta un passo concreto verso una scuola più moderna, inclusiva e attenta alle esigenze del futuro.

