Scuola Monini: aula outdoor con energia solare

Da Intesa Sanpaolo E AICCON XIV edizione Osservatorio su Finanza e Terzo Settore MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo e AICCON hanno pubblicato la XIV edizione dell’Osservatorio su Finanza e Terzo Settore. L’indagine 2025 restituisce l’immagine di un settore in evoluzione, e più consapevole del proprio ruolo economico e sociale, attento alla sostenibilità e con aspettative crescenti nei confronti del sistema bancario. Dopo anni di tendenze stabili, emergono alcuni […]

Raffaele Palladino nuovo tecnico dell’Atalanta L'ex allenatore della Fiorentina prende il posto dell'esonerato Juric

Eicma 2025, edizione record con 600mila presenze MILANO (ITALPRESS) – Cala il sipario sull’82^ edizione di EICMA – Esposizione internazionale delle due ruote, e anche quest’anno il bilancio è da record. In sei giorni, più di 600.000 presenze complessive tra pubblico, professionisti, operatori del settore e media hanno decretato il successo di un’edizione che ha saputo unire spettacolo, opportunità di business e […]

Orsolini “Rientrato in azzurro dalla porta principale” "Voglio tenermi stretta questa maglia, il Mondiale sarebbe il punto piu' alto della carriera"

Urso “Su Transizione 5.0 circolano fake news per demolire questo strumento” NAPOLI (ITALPRESS) – “Chiedo alle imprese di non ascoltare le fake news che circolano su Transizione 5.0: la piattaforma Gse è sempre rimasta attiva e in questi ultimi tre giorni ci sono stati oltre 750 nuovi progetti da parte delle imprese che si aggiungono a quelli che c’erano arrivando a oltre 13.000 progetti. Uno strumento […]

“Cuori Olimpici” a Sondrio tra sport e promozione del territorio SONDRIO (ITALPRESS) – Cuori Olimpici fa tappa a Sondrio con l’appuntamento de “Il cuore dei giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026”, promosso da Regione Lombardia per accompagnare cittadini e territori verso le imminenti Olimpiadi Invernali.Il momento istituzionale, con la staffetta simbolica del cuore di marmo, si è tenuto domenica pomeriggio in piazza […]

Atp Finals, Bolelli e Vavassori volano in semifinale nel doppio Traguardo storico: e' la prima coppia italiana a entrare nelle prime quattro al "Master".

Osservatorio Agrofarma, Italia modello eccellenza per uso razionale agrofarmaci BARI (ITALPRESS) – I prodotti fitosanitari di oggi sono sempre più sicuri, moderni ed efficienti, in risposta alle crescenti richieste di un’agricoltura sostenibile e innovativa.Continua, infatti, il trend di riduzione delle vendite degli agrofarmaci, un chiaro segnale di come il settore sia sempre più orientato all’adozione di pratiche volte all’ottimizzazione d’uso dei mezzi tecnici, per […]

Mattarella “Crimine organizzato può essere vinto con largo concorso di forze” ROMA (ITALPRESS) – “Il crimine organizzato può essere vinto a patto che le istituzioni e le varie articolazioni della società si riconoscano nei doveri condivisi di civica responsabilità.E’ vero nei contesti nazionali ed è vero a livello sovranazionale.Del resto, come si potrebbe pensare o pretendere di combattere in modo diverso e con successo attività criminali […]