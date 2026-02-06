Scuola, i genitori sfidano il dimensionamento a Castello

Urge un confronto immediato per salvare il futuro didattico

La comunità scolastica di Città di Castello si trova in una fase di profonda incertezza dopo le recenti disposizioni amministrative che hanno ridisegnato la geografia educativa locale. I portavoce dei nuclei familiari e i responsabili del comitato cittadino sono attualmente in attesa di una convocazione formale per discutere con il Dottor Ernesto Pellecchia, già commissario ad acta.

Mobilitazione civile contro lo smembramento didattico

Il fulcro della disputa risiede nel provvedimento emanato a fine gennaio, che ha innescato una reazione corale senza precedenti. La cittadinanza esprime una preoccupazione tangibile per un piano che sembra ignorare le specificità del territorio, minacciando di frammentare un patrimonio educativo costruito con anni di dedizione.

Numeri e adesioni di una protesta senza precedenti

La forza di questa opposizione non risiede solo nelle parole, ma nella solidità dei numeri raccolti attraverso una petizione che ha superato le 3.200 sottoscrizioni. Significativo è il coinvolgimento diretto di chi la scuola la vive quotidianamente: oltre 650 firme appartengono a docenti e collaboratori scolastici. Al centro della contestazione vi è lo smembramento dell’Istituto Alighieri-Pascoli, le cui classi dovrebbero essere ripartite tra il Primo Circolo San Filippo e la Direzione Didattica Pieve delle Rose. Questa riorganizzazione è percepita come una manovra puramente burocratica che rischia di compromettere la stabilità dei percorsi formativi dei giovani studenti.

Il paradosso logistico delle sedi inesistenti

Una delle criticità più urgenti riguarda l’edilizia e la logistica. La storica sede di via della Tina rimane inaccessibile, lasciando un vuoto strutturale che complica ogni previsione organizzativa. Attualmente, le famiglie che devono procedere con le iscrizioni per la scuola secondaria di primo grado si trovano in una situazione Kafkiana: sono chiamate a optare per un istituto che, al di fuori del plesso di Via Collodi, non dispone di una realtà fisica operativa. Questa assenza di spazi certi non solo genera ansia tra i genitori, ma pone seri interrogativi sulla capacità del sistema di garantire un ambiente di apprendimento adeguato e sicuro.

Scadenze imminenti e incertezza per il personale

La pressione temporale aggrava ulteriormente il malcontento generale. Entro la metà di febbraio, il personale docente è obbligato a esprimere le proprie preferenze sulla futura sede di servizio. Tuttavia, la mancanza di alternative concrete oltre alla sede Pascoli rende questa scelta un puro esercizio formale privo di basi reali. I coordinatori del movimento evidenziano come la qualità dell’offerta formativa sia legata a doppio filo alla serenità lavorativa degli insegnanti e alla coerenza territoriale degli istituti comprensivi, che oggi appaiono eccessivamente vasti e difficili da gestire sotto il profilo amministrativo.

Prospettive regionali e tutela della qualità educativa

La richiesta di un colloquio diretto con il Dottor Pellecchia mira a una revisione ponderata delle strategie adottate, tenendo conto anche delle linee guida stabilite dal Programma Formativo della Regione Umbria per il prossimo biennio. L’obiettivo delle famiglie è quello di sospendere o modificare interventi che potrebbero arrecare danni permanenti alla stabilità del sistema educativo cittadino. Si auspica che l’istituzione di un tavolo di dialogo possa finalmente portare a una sintesi equilibrata tra le esigenze di bilancio e il diritto inalienabile degli studenti a una continuità didattica d’eccellenza, preservando il legame vitale tra scuola e comunità locale.