Scuola Bufalini inaugura anno formativo 2026/2027

La visita di Barcaioli alla sede scolastica tra gli studenti

📌 FLASH NEWS – La Scuola Bufalini ha aperto l’anno formativo 2026/2027 alla presenza dell’assessore regionale Fabio Barcaioli. Visita ai laboratori, incontro con studenti e docenti, focus sui percorsi professionali, l’occupazione giovanile e il legame con le imprese

Città di Castello, 13 10 2026 – La Scuola di Arti e Mestieri “G.O. Bufalini” ha inaugurato l’anno scolastico e formativo 2026/2027 con una cerimonia alla quale hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni regionali e locali. L’appuntamento si è svolto alla presenza dell’assessore regionale all’istruzione, alla formazione e alle politiche giovanili Fabio Barcaioli, accolto dal presidente dell’istituto Giovanni Granci, dal direttore Marco Menichetti, dai componenti del consiglio di amministrazione e da numerosi rappresentanti del territorio. All’evento hanno partecipato anche i sindaci di Città di Castello e San Giustino, Luca Secondi e Stefano Veschi, insieme agli amministratori comunali competenti per il settore scolastico, ai rappresentanti di SUL – Scuole Umbre per il Lavoro e della Regione Umbria. Dopo i saluti istituzionali, l’assessore regionale ha effettuato una visita all’interno della struttura, soffermandosi nei laboratori che costituiscono il cuore dell’attività didattica della scuola.

Nel corso del percorso ha incontrato studenti, docenti e formatori, osservando da vicino le attività che caratterizzano i percorsi professionalizzanti. Particolare attenzione è stata dedicata ai settori della ristorazione, del benessere e della meccanica, ambiti nei quali la scuola sviluppa una proposta formativa consolidata e strettamente collegata alle esigenze del mercato del lavoro. La visita ha rappresentato l’occasione per evidenziare il rapporto diretto tra apprendimento e attività pratiche, uno degli elementi che caratterizzano il modello educativo della Bufalini.

L’avvio del nuovo anno arriva in un momento positivo per l’istituto. I percorsi di Istruzione e Formazione Professionale registrano infatti una presenza complessiva di 170 studenti distribuiti nei quattro anni di corso. Particolarmente significativo il dato relativo ai nuovi iscritti: oltre 60 giovani hanno scelto di iniziare il proprio percorso formativo alla Bufalini già dal primo anno. L’offerta comprende corsi dedicati alla cucina, al benessere, con indirizzi per acconciatura ed estetica, e alla meccanica tradizionale oltre ai comparti auto e moto. Accanto alle lezioni teoriche, gli studenti partecipano a esperienze di impresa simulata e a periodi di tirocinio nelle aziende del territorio. Si tratta di strumenti che consentono agli allievi di acquisire competenze operative e di confrontarsi direttamente con il mondo produttivo. In diversi casi i percorsi di stage si trasformano in opportunità occupazionali attraverso contratti di apprendistato di primo livello, che permettono di proseguire gli studi svolgendo al tempo stesso attività lavorativa. La scuola svolge infatti un ruolo rilevante anche nell’ambito delle politiche attive del lavoro.

Attraverso i corsi del programma GOL, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, l’istituto ha formato finora 180 saldatori. Con il completamento della trentaseiesima edizione del percorso, prevista come ultima del ciclo attualmente programmato, il numero dei professionisti formati raggiungerà quota 200. La figura del saldatore continua a essere particolarmente richiesta dalle imprese del territorio, elemento che conferma l’importanza di iniziative orientate a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. La formazione nel settore proseguirà inoltre attraverso i corsi di saldatura promossi da Scuola Radio Elettra, previsti a partire dal 7 novembre grazie all’accordo siglato con la Bufalini. Tra le attività promosse dall’istituto rientra anche il Servizio Civile Universale. La scuola opera come ente capofila di una rete che conta oltre cento sedi distribuite sul territorio nazionale.

Nella sede di Città di Castello sono attualmente impegnati quattro volontari, inseriti in percorsi che offrono occasioni di crescita personale e partecipazione alla vita della comunità. Questa attività si affianca all’offerta formativa tradizionale e contribuisce ad ampliare le opportunità rivolte ai giovani.

Nel corso della cerimonia, il presidente Giovanni Granci ha richiamato la lunga storia dell’istituto, nata nel 1909 con la Scuola Operaia di Città di Castello. Un percorso che continua a mantenere un legame stretto tra formazione e occupazione, mettendo in relazione giovani, imprese e territorio.

L’assessore regionale Fabio Barcaioli ha sottolineato l’importanza dei luoghi nei quali i ragazzi possono sviluppare competenze professionali e costruire il proprio percorso di autonomia. Durante l’incontro ha inoltre ribadito l’attenzione della Regione Umbria verso il sistema della formazione professionale e ha ricordato che anche gli studenti di questi istituti possono usufruire dell’abbonamento agevolato al trasporto pubblico al costo di 70 euro.

Alla manifestazione hanno preso parte anche la consigliera regionale Letizia Michelini e il vicepresidente della sezione altotiberina di Confindustria Angelo Benedetti, che hanno evidenziato il contributo offerto dalla scuola nel corso dei decenni alla crescita professionale e occupazionale del territorio.

I sindaci Luca Secondi e Stefano Veschi hanno riaffermato il valore della Scuola G.O. Bufalini quale realtà storica per l’Alta Valle del Tevere. Le amministrazioni comunali hanno espresso sostegno al lavoro del nuovo consiglio di amministrazione, del personale e degli studenti, riconoscendo nella formazione professionale uno strumento strategico per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale dell’area.

Con l’avvio dell’anno formativo 2026/2027, la scuola conferma così il proprio ruolo di riferimento nella preparazione dei giovani e nella qualificazione professionale degli adulti, mantenendo un rapporto diretto con il sistema produttivo e con le esigenze del territorio, come riporta il comunicato di Giorgio Galvani – Comune di Città di Castello.