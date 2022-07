Search for: Search Button

Scuola a Città di Castello, nuovo finanziamento da 540 mila euro con il PNRR

“L’investimento da 540 mila euro per il restyling della palestra della scuola secondaria di primo grado Gregorio da Tiferno di Trestina è rientrato tra i quattro progetti finanziati in Umbria con i fondi del PNRR per la riqualificazione delle infrastrutture per lo sport negli istituti scolastici, nell’ambito del programma ‘Futura – La scuola per l’Italia di domani’ del MIUR”. Lo annunciano il sindaco Luca Secondi e l’assessore ai Lavori Pubblici Riccardo Carletti, che sottolineano la soddisfazione “per un nuovo importante traguardo, che testimonia come questa amministrazione comunale, grazie alla qualità del lavoro dei propri uffici che merita un plauso, si stia giocando al meglio nell’interesse della collettività l’occasione storica irripetibile di ottenere i finanziamenti del PNRR per la ripresa dopo la pandemia”.

Sindaco e assessore segnalano come le risorse che saranno assegnate per la palestra “consentiranno di completare l’intervento di recupero a 360 gradi del complesso scolastico di Trestina dell’Istituto Comprensivo Alberto Burri, dopo le opere di adeguamento strutturale che hanno interessato l’edificio della scuola secondaria di primo grado e i lavori che sono in via di ultimazione nella sede della scuola primaria”. I 540 mila euro che saranno erogati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca serviranno per la riqualificazione strutturale, impiantistica ed energetica dell’intero corpo di fabbrica della palestra.

“Sulla scuola non ci fermiamo qui, perché stiamo aspettando l’esito di altri bandi a cui abbiamo partecipato”, sottolineano Secondi e Carletti, segnalando in particolare “il progetto di riqualificazione dell’intero complesso dell’istituto secondario di primo grado Giovanni Pascoli, con il quale contiamo di completare il pacchetto di interventi su tutte le scuole medie del territorio comunale attraverso il PNRR, dopo quest’ultimo finanziamento per Trestina e quello precedente, da circa 9 milioni e mezzo di euro, per la demolizione e la ricostruzione della Dante Alighieri”.