Scuola, 4.748 studenti in aula, trasporto e mensa già attivi

Trasporto dal 14 settembre e mensa scolastica attiva dal 16

📌 FLASH NEWS – Città di Castello, lunedì 14 settembre tornano in aula 4.748 studenti. Per la prima volta i servizi comunali partono subito: trasporto scolastico dal primo giorno e mensa dal 16 settembre, consentendo il tempo pieno. in città

Lunedì 14 settembre la quasi totalità delle scuole pubbliche e paritarie di Città di Castello riaprirà le porte per l’inizio dell’anno scolastico, con complessivamente 4.748 studenti dell’infanzia, della primaria e delle secondarie. La ripresa delle lezioni sarà accompagnata da una novità nell’organizzazione dei servizi messi a disposizione dal Comune per gli istituti pubblici: per la prima volta trasporto e ristorazione scolastica saranno attivati già nella settimana di avvio dell’attività didattica.

Il trasporto con i pullman comunali sarà operativo da lunedì 14 settembre, in coincidenza con il rientro generale nelle aule. La mensa partirà invece mercoledì 16 settembre. L’anticipo della ristorazione rappresenta l’elemento di maggiore novità, perché il servizio non era mai stato avviato nella stessa settimana della ripresa delle lezioni.

La scelta consentirà alle scuole interessate di applicare immediatamente l’orario a tempo pieno, evitando di dover attendere l’avvio successivo del servizio mensa.

In aula 4.748 studenti nel nuovo anno scolastico

I numeri dell’anno scolastico 2026-2027 indicano 2.508 iscritti complessivi alla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado.

A questi si aggiungono 2.240 studenti del secondo ciclo di istruzione, cioè della scuola secondaria di secondo grado. Il totale raggiunge così quota 4.748.

Per la maggior parte degli istituti cittadini la prima campanella suonerà lunedì 14 settembre. Alcune scuole dell’infanzia hanno tuttavia anticipato il calendario regionale.

I bambini del Secondo Circolo Didattico Pieve delle Rose sono rientrati lunedì 7 settembre, mentre per le scuole dell’infanzia del Primo Circolo Didattico San Filippo la ripresa è avvenuta mercoledì 9 settembre.

Trasporto scolastico operativo dal primo giorno

La novità organizzativa riguarda soprattutto la coincidenza tra il ritorno generalizzato nelle aule e l’attivazione dei servizi comunali.

Il trasporto scolastico partirà infatti il 14 settembre, senza intervalli rispetto all’inizio delle lezioni. Due giorni più tardi, mercoledì 16, entrerà in funzione anche la ristorazione.

L’amministrazione comunale ha impostato il calendario con l’obiettivo di rispondere alle necessità delle famiglie nella gestione quotidiana dei figli e di offrire agli istituti le condizioni necessarie per organizzare fin dall’inizio le attività didattiche secondo gli orari previsti.

Guerri: prioritarie le esigenze delle famiglie

L’assessore Guerri ha sottolineato proprio l’attenzione riservata alle famiglie di Città di Castello nell’organizzazione dei servizi.

«Abbiamo pensato alle famiglie di Città di Castello, ad andare incontro alle esigenze poste dalla gestione dei figli che conosciamo bene e che per noi sono prioritarie nell’organizzazione dei servizi comunali», ha spiegato l’assessore.

Particolare rilievo viene attribuito all’avvio anticipato della mensa. La ristorazione scolastica sarà infatti disponibile nella stessa settimana nella quale riprenderà l’attività didattica, un risultato che non si era verificato negli anni precedenti.

La collaborazione con dirigenti e personale ATA

Per raggiungere l’obiettivo è stato necessario coordinare l’organizzazione comunale con quella degli istituti. Guerri ha evidenziato il contributo fornito dai dirigenti scolastici e dal personale ATA, che hanno collaborato alla preparazione dei servizi.

Secondo l’assessore, la disponibilità delle scuole ha permesso di sostenere il lavoro organizzativo necessario per anticipare l’attivazione della ristorazione e garantire contemporaneamente il trasporto.

Il risultato viene ricondotto a quella che Guerri definisce l’unità di intenti della comunità educante di Città di Castello, nella quale amministrazione comunale, istituti scolastici e famiglie sono chiamati a operare in maniera coordinata.

Una rete tra Comune, scuole e famiglie

L’amministrazione considera la collaborazione tra i diversi soggetti un elemento centrale per tutelare e valorizzare il sistema scolastico cittadino.

«Un “fare insieme” al quale l’amministrazione comunale tiene moltissimo», ha sottolineato Guerri, collegando questa impostazione alla possibilità di migliorare le politiche educative, gli ambienti destinati all’apprendimento e i servizi che sostengono l’attività didattica.

L’avvio contestuale dei servizi assume quindi una funzione organizzativa immediata, ma viene inserito dal Comune anche in una strategia più ampia di collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Mensa dal 16 settembre e tempo pieno immediato

L’entrata in funzione della mensa mercoledì 16 settembre permetterà agli istituti interessati di adottare fin dalla prima settimana l’orario a tempo pieno. È proprio questo uno degli effetti principali dell’anticipo deciso per l’anno scolastico 2026-2027.

Le famiglie potranno quindi contare sul trasporto fin dalla giornata di lunedì e sulla ristorazione a partire dal mercoledì successivo.

Con 4.748 studenti complessivamente coinvolti, Città di Castello si prepara così alla ripresa generale delle lezioni del 14 settembre, accompagnando il ritorno nelle aule con l’avvio immediato del trasporto scolastico e, per la prima volta nella settimana iniziale dell’anno didattico, anche della mensa comunale.