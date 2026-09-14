Scuola, 4.748 studenti in aula con i servizi comunali al via

Trasporto già attivo e mensa dal 16 settembre per le scuole

📌 FLASH NEWS – Città di Castello, campanella per 4.748 studenti. Trasporto scolastico attivo da oggi e mensa dal 16 settembre. Secondi e Guerri: servizi anticipati per sostenere famiglie e tempo pieno nelle scuole pubbliche del territorio..

Il nuovo anno scolastico coinvolge 4.748 studenti

La campanella ha segnato questa mattina a Città di Castello l’avvio dell’anno scolastico 2026-2027 per la quasi totalità dei 4.748 studenti iscritti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del territorio. La ripresa delle lezioni coincide quest’anno con una novità nell’organizzazione dei servizi messi a disposizione dal Comune per gli istituti pubblici.

Il trasporto scolastico con i pullman comunali è infatti operativo fin dal primo giorno di scuola, mentre il servizio di ristorazione partirà mercoledì 16 settembre. È la prima volta che la mensa viene attivata nella stessa settimana in cui ricomincia l’attività didattica.

Il sindaco Luca Secondi e l’assessore alle politiche scolastiche ed educative Letizia Guerri hanno accompagnato l’apertura dell’anno con alcune visite negli istituti, un programma che continuerà anche nei prossimi giorni. Gli amministratori hanno rivolto il proprio saluto agli studenti, alle famiglie, ai dirigenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico.

Gli iscritti tra primo e secondo ciclo di istruzione

I numeri comunicati per il nuovo anno scolastico descrivono una popolazione studentesca distribuita tra i diversi livelli di istruzione. Sono 2.508 gli iscritti alla scuola dell’infanzia, alla primaria e alla secondaria di primo grado. Altri 2.240 studenti frequenteranno invece le lezioni della secondaria di secondo grado.

Complessivamente si arriva quindi a 4.748 ragazzi e bambini interessati dalla ripresa delle attività scolastiche nel territorio tifernate.

Secondi e Guerri, nel messaggio rivolto alla comunità scolastica, hanno posto l’accento sul ruolo della scuola come bene comune e come elemento centrale nella formazione personale e civile dei giovani. L’invito rivolto agli studenti è quello di coltivare talenti e spirito critico, riconoscendo anche il valore dell’errore nel percorso di crescita e affrontando l’esperienza scolastica con responsabilità e senso civico.

Mensa anticipata per consentire subito il tempo pieno

L’elemento organizzativo più rilevante di questo avvio riguarda la partenza ravvicinata dei servizi comunali. Se il trasporto è disponibile già dalla giornata di apertura, la ristorazione scolastica entrerà in funzione il 16 settembre, con un anticipo rispetto alle modalità adottate negli anni precedenti.

La scelta permetterà alle scuole interessate di applicare immediatamente l’orario a tempo pieno, evitando di attendere le settimane successive alla ripresa delle lezioni per disporre della mensa.

Secondo quanto spiegato dall’amministrazione comunale, la decisione è stata adottata tenendo conto soprattutto delle necessità delle famiglie di Città di Castello, chiamate a organizzare tempi di lavoro e gestione quotidiana dei figli in coincidenza con il ritorno a scuola.

L’anticipo della ristorazione ha richiesto un impegno organizzativo specifico, perché il servizio non era mai stato avviato nella settimana iniziale delle lezioni.

La collaborazione tra Comune e istituti scolastici

Per raggiungere questo risultato è stata determinante, secondo il sindaco e l’assessore, la collaborazione assicurata dai dirigenti scolastici e dal personale ATA. Le scuole hanno condiviso con il Comune il lavoro necessario per predisporre in tempi più rapidi i servizi destinati agli studenti.

L’amministrazione considera questa collaborazione espressione di una rete educativa nella quale Comune, istituzioni scolastiche e famiglie operano con obiettivi comuni. Il coordinamento tra i diversi soggetti viene indicato come uno degli strumenti attraverso cui sostenere il sistema scolastico locale e offrire condizioni adeguate agli studenti.

Il lavoro condiviso riguarda non soltanto i servizi direttamente collegati alla frequenza quotidiana, ma anche le politiche educative, gli ambienti destinati all’apprendimento e gli strumenti di supporto all’attività didattica.

Il messaggio di Secondi e Guerri agli studenti

Nel saluto per l’inizio dell’anno, Luca Secondi e Letizia Guerri hanno richiamato il valore della scuola come luogo nel quale ogni studente può conoscere meglio se stesso, sviluppare la propria coscienza e costruire opportunità attraverso lo studio.

Particolare attenzione è stata dedicata alla capacità dei ragazzi di sviluppare spirito critico, dialogo e responsabilità, senza considerare l’errore come un elemento esclusivamente negativo del percorso formativo.

L’augurio dell’amministrazione è che la scuola continui a essere vissuta con un forte senso di comunità, coinvolgendo studenti, insegnanti, personale e famiglie. Un principio che accompagna anche la scelta di far coincidere il più possibile l’avvio delle lezioni con quello dei servizi comunali, riducendo i tempi di attesa e consentendo agli istituti di entrare rapidamente nella piena organizzazione dell’anno scolastico 2026-2027.