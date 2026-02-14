Scrittura rieducativa guida il ventennale del Premio Castello

Cerimonia del ventennale in programma a Città di Castello

Sabato 21 febbraio, nella sala consiliare del Comune di Città di Castello, prenderà forma il primo appuntamento celebrativo del ventennale del Premio Letterario Castello, un momento che segna l’avvio ufficiale delle iniziative dedicate a una storia culturale ormai radicata nel panorama nazionale. L’evento sarà interamente rivolto alla proclamazione dei vincitori dell’edizione 2025 della Sezione speciale Premio Destinazione Altrove. La scrittura come esplorazione di mondi senza tempo, riservata alle persone detenute negli istituti penitenziari italiani.

Una sezione unica nel panorama culturale nazionale

La sezione speciale nasce dall’accordo siglato nel 2024 tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, la Società Dante Alighieri e l’Associazione Culturale Tracciati Virtuali. Un’intesa che ha dato vita a un percorso letterario senza equivalenti, pensato per trasformare la scrittura in un mezzo di introspezione, responsabilità e ricostruzione identitaria.

L’obiettivo è chiaro: offrire alle persone in esecuzione pena uno spazio narrativo in cui raccontare sé stesse, il proprio vissuto e le trasformazioni maturate durante la detenzione. La parola scritta diventa così un ponte verso la rieducazione, in piena coerenza con i principi costituzionali che attribuiscono alla pena una funzione di recupero e reinserimento.

Una partecipazione ampia e un parterre di rilievo

All’edizione 2025 hanno aderito oltre 80 partecipanti provenienti da 42 istituti penitenziari italiani, un segnale della crescente attenzione verso un progetto che unisce cultura e responsabilità sociale. Il 21 febbraio verranno premiati i primi tre classificati, selezionati da una giuria composta da figure di primo piano del mondo culturale, politico e giornalistico.

Tra i membri figurano Alessandro Masi, Segretario generale della Società Dante Alighieri, il giornalista Osvaldo Bevilacqua, la Senatrice Giulia Bongiorno, il Senatore Walter Verini, l’attrice Daniela Poggi, la giornalista RAI Benedetta Rinaldi, la scrittrice Marisol Burgio di Aragona e la studiosa Maria Borio.

Le istituzioni al centro della cerimonia

A fare gli onori di casa sarà il Sindaco Luca Secondi, che introdurrà gli interventi delle autorità presenti: Anna Rossomando, Vicepresidente del Senato; Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia; Walter Verini, Senatore della Repubblica; Fabio Barcaioli, Assessore regionale al welfare; Ernesto Napolillo, Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento; Fausto Cardella, già Procuratore Generale dell’Umbria; Alessandro Masi, Presidente della giuria del Premio.

La direzione dell’evento sarà affidata ad Antonio Vella, Direttore Generale del Premio Letterario Castello. La cerimonia sarà arricchita dagli interventi musicali del Maestro Fabio Battistelli e dalle letture di Silvia Bardascini.

Il coinvolgimento delle scuole e la missione sociale

Particolarmente significativa sarà la presenza di alcune classi degli istituti scolastici cittadini, coinvolte per avvicinare i giovani alle tematiche sociali legate al mondo carcerario. L’iniziativa rispecchia la missione dell’Associazione Culturale Tracciati Virtuali, impegnata nel sensibilizzare le nuove generazioni e nel promuovere una cultura della consapevolezza e dell’inclusione.

La sezione speciale del Premio Castello si conferma così un laboratorio narrativo che invita le persone detenute a dare voce ai propri sentimenti e alle proprie riflessioni sul “prima, durante e dopo” la reclusione, contribuendo a un dialogo più ampio con la società civile.

Un premio che fa scuola in Italia

Il Premio “Città di Castello” resta l’unico concorso letterario nazionale a ospitare stabilmente una sezione dedicata a tutte le persone recluse negli istituti penitenziari italiani. Un primato che testimonia la volontà di mantenere viva una tradizione culturale capace di unire creatività, responsabilità e impegno civile, trasformando la scrittura in un vero strumento di rinascita.