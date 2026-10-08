Scoperte due nuove specie di funghi in Alta Valle del Tevere

Galeotti e Rubini, nuove scoperte sui funghi di Pseudosperma

📌 FLASH NEWS – Due nuove specie di funghi scoperte a Città di Castello. La ricerca di Giovanni Battista Galeotti e Andrea Rubini, con altri quattro studiosi, descrive due Pseudosperma e documenta ben quattro prime segnalazioni per l’Italia.

Due specie di funghi finora sconosciute alla scienza sono state individuate nel territorio di Città di Castello, nell’Alta Valle del Tevere. Si tratta di Pseudosperma olivaceoluteum e Pseudosperma polymorphocystidiatum, appartenenti al genere Pseudosperma, nella famiglia delle Inocybaceae. La loro descrizione è contenuta in uno studio recentemente pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Mycological Progress.

Il risultato nasce dalle ricerche del micologo Giovanni Battista Galeotti e del biologo Andrea Rubini, svolte insieme a Roberto Para, Tomaso Lezzi, Beatrice Belfiori e Claudia Riccioni. Il gruppo ha integrato l’esame degli esemplari con osservazioni microscopiche e indagini genetiche, arrivando a distinguere i ritrovamenti dalle specie già conosciute.

Il lavoro documenta anche la presenza di quattro specie mai segnalate prima in Italia, ampliando le conoscenze sulla biodiversità fungina del territorio.

I ritrovamenti a Casella e Candeggio

Le due nuove specie provengono da località tifernati con caratteristiche ambientali differenti. Pseudosperma olivaceoluteum è stato raccolto a Casella, a circa 288 metri di altitudine, in un’area verde nella quale sono presenti Tilia cordata e altre specie arboree.

Pseudosperma polymorphocystidiatum è stato invece individuato a Candeggio, a circa 666 metri, all’interno di un bosco termofilo su terreno calcareo. In questo ambiente crescono cerro, roverella, carpino nero e orniello.

Le scoperte riguardano dunque luoghi vicini alla città, anziché aree remote o inesplorate. La diversa composizione della vegetazione e le condizioni dei siti di raccolta evidenziano la varietà di habitat concentrata nell’Alta Valle del Tevere.

Il confronto tra osservazioni e sequenze genetiche

L’identificazione non si è limitata all’aspetto esterno dei funghi. Gli studiosi hanno esaminato i caratteri macroscopici, analizzato le strutture microscopiche e studiato il DNA degli esemplari.

Le sequenze genetiche ottenute sono state confrontate con quelle delle specie di Pseudosperma già descritte. L’integrazione di questi elementi ha consentito di dimostrare che i campioni appartenevano a due entità distinte, permettendone la definizione tassonomica.

Il contributo dei ricercatori ha interessato le diverse fasi del percorso, dalla raccolta delle informazioni morfologiche alle analisi molecolari necessarie per la descrizione scientifica.

Quattro prime segnalazioni per l’Italia

Accanto alle nuove specie, lo studio riporta i ritrovamenti di Pseudosperma aureocitrinum, Pseudosperma permelliolens, Pseudosperma ushae e Pseudosperma pollucis. Queste quattro specie erano già conosciute dalla scienza, ma non erano state precedentemente segnalate in Italia.

Gli esemplari sono stati individuati in diversi ambienti del territorio, tra parchi, aree boschive e zone ripariali lungo il Tevere. Le osservazioni delineano un quadro nel quale funghi differenti possono essere presenti a breve distanza, occupando habitat con condizioni ecologiche specifiche.

Un percorso già avviato con altre scoperte

Per Giovanni Battista Galeotti e Andrea Rubini il nuovo lavoro rappresenta la prosecuzione di un’attività di ricerca già sviluppata sul genere Pseudosperma. I due studiosi avevano infatti collaborato alla descrizione di altre due nuove specie, pubblicata sulla rivista internazionale Phytotaxa.

Lo studio ora apparso su Mycological Progress è disponibile ad accesso aperto e aggiunge ulteriori elementi alla conoscenza del patrimonio fungino locale.

Secondo i ricercatori, i risultati mostrano quanto resti incompleta l’osservazione della biodiversità anche in territori apparentemente familiari. L’alternanza di boschi, colline, parchi, aree agricole e ambienti fluviali potrebbe contribuire alla presenza di numerose specie. Le ricerche proseguono: nell’Alta Valle del Tevere potrebbero esistere altri funghi ancora da osservare, studiare e riconoscere scientificamente.