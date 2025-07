Scontro tra due auto a Pistrino, ferito un passeggero

Intervento di pompieri e sanitari in via Roma alle 15:30

Nel primo pomeriggio di venerdì 11 luglio, intorno alle 15:30, un incidente stradale ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco in località Pistrino, frazione del comune di Citerna, in provincia di Perugia. Il sinistro è avvenuto lungo via Roma, una delle principali arterie del centro abitato, ed ha coinvolto due vetture che, per cause in corso di accertamento, sono entrate in collisione.

A seguito dell’urto, uno dei veicoli ha subito danni significativi, tanto da rendere necessario l’intervento del personale specializzato per liberare il passeggero rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. La squadra dei Vigili del fuoco, proveniente dal distaccamento di Città di Castello, è giunta sul luogo dell’evento pochi minuti dopo la segnalazione e ha avviato le operazioni di estrazione con le attrezzature in dotazione.

Il passeggero, che ha riportato dolori a seguito del violento impatto, è stato estratto in sicurezza dall’interno della vettura. Dopo le prime valutazioni da parte dei Vigili del fuoco, è stato affidato alle cure dei sanitari del servizio di emergenza 118, sopraggiunti sul posto con un’ambulanza. Il personale medico ha provveduto a prestare l’assistenza necessaria direttamente in via Roma, prima dell’eventuale trasferimento in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti.

L’incidente ha causato momentanei rallentamenti alla viabilità locale, con il traffico regolato durante le operazioni di soccorso. Le forze dell’ordine, presenti per gestire la sicurezza della zona e per i rilievi tecnici, hanno avviato gli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’impatto e le eventuali responsabilità.

Non sono state segnalate altre persone ferite in modo grave. Entrambi i mezzi coinvolti hanno riportato danni visibili, ma non si sono verificate fuoriuscite pericolose di carburante o altri materiali. L’intervento dei pompieri si è concluso dopo aver messo in sicurezza l’area e ripristinato le condizioni necessarie per la normale circolazione.

Via Roma è rimasta parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati. Il servizio di emergenza ha operato in coordinamento con i Vigili del fuoco per garantire un intervento tempestivo e sicuro.

Le condizioni del passeggero soccorso non risultano al momento critiche, ma saranno necessari ulteriori accertamenti clinici per verificare l’entità delle lesioni riportate. Non sono emerse, nelle prime fasi dei rilievi, indicazioni precise sulle cause che hanno provocato l’impatto, e le indagini proseguiranno nelle prossime ore.