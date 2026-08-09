Scontro auto-moto sulla SR 221, 57enne trasferito a Perugia

Il 57enne di Arezzo è stato trasferito con Nibbio a Perugia.

📌 FLASH NEWS – Scontro sulla SR 221 di Monterchi: un 57enne di Arezzo, in moto, è stato sbalzato dopo l’impatto con un’auto in svolta. Stabilizzato dal 118, è stato trasferito in elisoccorso a Perugia. Traffico rallentato per circa due ore.

Lo scontro sulla strada regionale 221

Un incidente stradale tra un’autovettura e un motociclo si è verificato questa mattina, intorno alle ore 9, lungo la strada regionale 221 di Monterchi. Nell’impatto sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 66 anni residente a Città di Castello e un uomo di 57 anni residente ad Arezzo.

Le conseguenze più rilevanti sono state riportate dal motociclista, che dopo essere stato stabilizzato dal personale sanitario intervenuto sul posto è stato trasferito con urgenza all’Ospedale di Perugia a bordo dell’elisoccorso Nibbio.

La donna che si trovava alla guida dell’automobile è stata invece accompagnata in ambulanza all’Ospedale di Città di Castello, dove è stata sottoposta agli accertamenti necessari dopo l’incidente.

L’incidente all’incrocio per Vocabolo Maccarello

Secondo quanto emerso dai primi elementi raccolti sul posto, l’autovettura condotta dalla 66enne di Città di Castello, unica persona presente a bordo del mezzo, stava percorrendo la SR 221 nella direzione Città di Castello-Arezzo.

Arrivata all’altezza dell’incrocio con la strada vicinale che conduce a Vocabolo Maccarello, nella località di Mezzavia, la conducente ha iniziato una manovra di svolta verso sinistra con l’obiettivo di immettersi sulla strada secondaria.

Proprio durante questa fase si è verificato lo scontro con il motociclo condotto dal 57enne residente ad Arezzo, che stava viaggiando sulla stessa strada regionale ma proveniva dalla direzione opposta.

Il motociclista sbalzato dopo l’impatto

L’impatto tra i due veicoli è stato violento. In seguito alla collisione, il conducente della moto è stato sbalzato dal proprio mezzo ed è finito nel terreno agricolo che costeggia la carreggiata.

Le condizioni dell’uomo hanno richiesto l’immediato intervento dei sanitari. Il personale del 118 ha raggiunto il luogo dell’incidente e ha prestato le prime cure al motociclista, procedendo alla sua stabilizzazione prima del trasferimento in ospedale.

Considerate le lesioni riportate, è stato disposto il trasporto urgente verso Perugia attraverso l’impiego dell’elisoccorso Nibbio.

L’elicottero sanitario è atterrato direttamente nella zona dell’incidente, consentendo di prendere in carico il ferito e procedere successivamente al trasferimento verso l’ospedale del capoluogo umbro.

La conducente portata all’ospedale di Città di Castello

Anche la donna di 66 anni che conduceva l’autovettura è stata assistita dal personale sanitario intervenuto sulla SR 221. Per lei è stato disposto il trasferimento con un’ambulanza del 118 all’Ospedale di Città di Castello.

Il ricovero è stato disposto per consentire gli accertamenti conseguenti all’incidente. La donna, al momento dello scontro, viaggiava da sola all’interno dell’automobile.

Sul luogo dell’incidente si sono quindi concentrate le operazioni di soccorso sanitario e quelle necessarie alla gestione della circolazione, inevitabilmente condizionata dalla presenza dei mezzi coinvolti e dalle attività svolte sulla carreggiata.

Polizia locale al lavoro per ricostruire la dinamica

Per effettuare i rilievi previsti dalla legge è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Città di Castello. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti necessari a ricostruire nel dettaglio la dinamica dello scontro e le diverse fasi che hanno preceduto l’impatto.

L’attenzione si è concentrata in particolare sul punto in cui è avvenuta la collisione, in corrispondenza dell’intersezione tra la strada regionale e la vicinale diretta verso Vocabolo Maccarello.

Gli elementi acquisiti durante i rilievi serviranno a definire con precisione la dinamica dell’incidente avvenuto durante la manovra di svolta dell’automobile e mentre il motociclista percorreva la SR 221 provenendo dal senso opposto.

Carabinieri impegnati nella gestione del traffico

A supporto delle operazioni è intervenuta anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia locale, impegnata principalmente nella regolazione della viabilità durante le attività di soccorso e i rilievi effettuati dalla Polizia locale.

La presenza dei veicoli incidentati, dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso ha determinato ripercussioni sulla circolazione lungo la strada regionale.

Il traffico ha subito rallentamenti per circa due ore, il tempo necessario per consentire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza e completare gli accertamenti sul luogo dell’incidente.

La ricostruzione definitiva della dinamica resta affidata ai rilievi effettuati dalla Polizia locale di Città di Castello, intervenuta sulla SR 221 insieme ai Carabinieri e ai mezzi del soccorso sanitario.

+++AGGIORNAMENTO+++ Il motociclista è entrato in ospedale in codice rosso è stato operato di urgenza con politrauma.